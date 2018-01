Entre buenos deseos y política

Salud, educación y trabajo son los rubros que la gran mayoría de seres humanos deseamos para nosotros y para los seres queridos, familiares, amigos, conocidos, vecinos y compañeros en estos días, lo cual es perfectamente entendible porque forman parte de la columna vertebral del desarrollo integral; no obstante, el contar con ello no garantiza la felicidad —objetivo inicial y final de las personas—, de ahí la importancia de que seamos conscientes de nuestra razón de ser y nos esforcemos día a día en lograr una mejor ciudadanización.

Y a propósito del desempeño ciudadano, la primera semana del mes de octubre del presente año inició formalmente el proceso electoral que habrá de desembocar el domingo primero de julio del 2018, y de cuyos resultados dependerá en gran manera el futuro de todos los mexicanos, en el entendido de que una cosa son las buenas intenciones de cada uno de los candidatos a las diferentes responsabilidades gubernamentales —y sus seguidores—, otra diferente son las promesas de campaña, y definitivamente la realidad y sus posibilidades nos dejan una tarea por cumplir a todos los miembros de la sociedad.

De esta manera, habríamos de considerar que es importante definir cuáles son las tareas a realizar de manera personal y asociada para que nuestra comunidad se pueda desarrollar en mejores condiciones que en el 2017, a condición de que nuestra participación sea eficaz y eficiente.

Y a propósito de las condicionantes de voto, es comprensible la necesidad que lleva a muchas personas a ceder su derecho de voto a cambio de unos pesos, aunque también lo es que muchas otras lo han convertido en un modus vivendi, con todo y que los tiempos electorales sólo se presentan cada tres y seis años, no obstante, estas personas “se las arreglan” para vivir de los programas sociales y/o de las dádivas de los políticos, y todo por no trabajar.

Para quienes así proceden, la ideología, código de ética o principios de los institutos políticos es lo de menos, no los conocen, ni les interesa conocerlos, pues lo más o único importante para ellos es contar con los necesario para subsistir, y si es algo o mucho más, mejor, pero de esfuerzo adicional, ni hablar, pues según el imaginario de la gente –sobre todo la que es analfabeta política- los gobernantes se lo roban todo, luego entonces, ellos merecen por lo menos una parte de ese “pastel”.

APUNTE

Así las cosas, me place desear a todos los lectores —y a los que no lo son también— un venturoso año nuevo, lleno de esperanzas, sí, pero también de oportunidades para ser mejor en lo individual y más comprometidos en lo general, porque este país no podrá salir adelante hasta en tanto no trabajemos y estudiemos todos los que estemos en condiciones de hacerlo.