Para mostrar la importancia de la ortografía solía repetirle a mis alumnas y alumnos de licenciatura que no es lo mismo enseñar inglés que enseñar ingles, aunque ambas profesiones fueran igualmente respetables e incluso la segunda mucho más antigua que la primera. Enseñar inglés es una profesión bastante reciente, la idea de aprender un segundo idioma, particularmente el inglés, se popularizó en todo el mundo en la segunda mitad del siglo XX.

El aprendizaje de un segundo idioma en el país comenzó como un asunto de élites que acudían a centros especializados en enseñanza de idiomas y luego pasó a escuelas particulares, hasta muy tarde en el siglo pasado se consideró como una materia optativa en universidades públicas y fue hasta iniciado el siglo XXI, cuando nos dimos cuenta que muchísimos países que veíamos para abajo comenzaron a rebasarnos en materia de ciencia y tecnología, que comenzamos a pensar en la importancia del inglés como un elemento básico en la educación.

El sexenio pasado se hizo un gran esfuerzo por implementar las clases de inglés en todo el sistema educativo nacional, pero la liebre saltó muy rápido: nos dimos cuenta de que para enseñar primero hay que saber, o dicho de otro modo, que los maestros que fueron asignados para dar clases de inglés no sabían inglés. En Jalisco nos fue como en feria con este tema y no quiero imaginar lo que sucedió en otros “lares”, pero supongo que igual o peor.

La UdeG tiene un centro de enseñanza de idiomas de gran nivel, el Proulex, pero la enseñanza, particularmente del idioma inglés en las facultades deja mucho que desear

La enseñanza del inglés es un claro ejemplo de que la reforma educativa que requiere este país no es la misma en todos los estados. Para el desarrollo económico de Jalisco el inglés es un asunto estratégico, cosa que supongo no es igual en Chiapas o en Oaxaca donde la enseñanza de la lengua indígena materna es sin duda no solo más importante sino igualmente estratégico. Es cierto, como dice el secretario de Educación del Estado, Juan Calos Miramontes, que hay que esperar a que salga la nueva reforma educativa para adecuar los programas, pero sobre todo para ver los lineamientos presupuestales; sin embargo, hay cosas que Jalisco puede hacer sin tener que esperar la reforma y eso es mejorar la enseñanza del inglés en las preparatorias y facultades de la Universidad de Guadalajara.

La UdeG tiene un centro de enseñanza de idiomas de gran nivel, el Proulex, pero la enseñanza, particularmente del idioma inglés en las facultades deja mucho que desear. Ahí el nuevo rector tiene un reto. Evidentemente no se puede hacer todo de golpe, pero sí está claro que la necesidad más apremiante y específica está en los egresados de las escuelas de ingeniería. Comencemos por ahí y no nos quedemos con cara de “what”.

(diego.petersen@informador.com.mx)