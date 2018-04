No contar historias reales de sucesos que trastocaron e impactaron en la vida comunitaria de cualquier lugar geográfico del planeta es condenarlas al olvido, vaya, a la muerte. Uno de estos casos es el recuerdo de una de las mayores tragedias humanas que han ocurrido en la ciudad de Guadalajara, me refiero al lamentable y espeluznante suceso del22 de abril de 1992. Dentro de esta implacable tragedia y dado que resulta impredecible y caprichoso el actuar de destino, además que no obedece a ninguna norma, en esa fecha fatal habitantes de la colonia Oblatos del sector Reforma sufrieron los estragos de una poderosa e infernal explosión causada por la reacción química en los ductos de gasolina que pasaban por el lugar. Ha sido una tragedia implacable e insolente que causo la muerte de más de 200 personas entre niños, mujeres y hombres; las casas se convirtieron en ensangrentados escombros, los autos volaron por los aires y lo peor, el espectáculo de cuerpos humanos desmembrados se convirtió en la asistencia a uno de los infiernos de Dante, PEMEX fue a todas luces el responsable directo.

Uno de los actores, que por cierto contradice el poema de Amado Nervo cuando afirma que “el hombre es el arquitecto de su propio destino”. Será más bien su majestad la casualidad (Federico el Grande dixit) resulto ser Enrique Dau Flores, presidente municipal de Guadalajara en aquellos días, cuya carrera política iba en ascenso y el futuro tenía el rostro del éxito.

¿Quién es Enrique Dau Flores? Se trata de uno de los profesionales en la rama de la ingeniera con mayores conocimientos de los retos que implican el desarrollo del Estado y que a lo largo de más de cinco décadas ha incursionado en los ámbitos académicos, sociales, empresariales, colegiales y políticos. Una de sus principales tareas ha sido el tema del abastecimiento de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara, incluso actualmente desempeña labores de coordinación en el gobierno del Estado.

Dau Flores es y ha sido un profesional incluyente en el círculo de la técnica ingenieril y de la administración pública; cuando de importantes decisiones se trata que impacten en el bienestar de la comunidad correspondientes al Estado de Jalisco es un consultor indispensable.

El ingeniero Dau es un hombre culto y de firmes convicciones con imaginación siempre activa en sus responsabilidades por lo que desde muy joven se convirtió en un personaje influyente y determinante en actividades pedagógicas, colegiales, empresariales, de investigación técnica-científica, incluyendo la bien recibida promoción del altruismo. Su actitud se ha caracterizado por escuchar, observar incluso, en muchos casos esperar, en tareas del servicio público su quehacer estuvo siempre apoyado en un poder interior de grandeza y lo hizo apoyado en un elemental principio: contemplar para luego actuar.

Como presidente municipal de Guadalajara, fugaz ejercicio, tuvo que enfrentar las complicadas y terribles tareas que generaron las patéticas explosiones del22 de abril. Conforme transcurrían las tareas de rescate, se daba lugar a los protocolos políticos que generan este tipo de accidentes y ante la indignación social se recurrió al sobado e injusto recurso: BUSCAR CULPABLES. Ante la presión de los altos funcionarios, incluyendo el propio Presidente de la Republica y la sumisión del entonces gobernador, se produjo una de las mayores injusticias: llevar a prisión a Enrique Dau Flores, víctima inocente de la ironía corrosiva que se manejan en altas esferas del poder.

La sociedad y las instituciones gubernamentales están en deuda con ENRIQUE DAU FLORES, debe ser sujeto de un reconocimiento como desagravio, comenzando por colocar su busto donde debe estar colocado.