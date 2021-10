En un día de cumpleaños

Cada día arrancamos una hoja al calendario y con sorpresa nos encontramos con una página nueva, inédita, limpia, unos renglones todavía sin escribir.

En ese nuestro almanaque tenemos fechas marcadas especialmente con colores más vivos, evocamos momentos hermosos que sin duda hubiésemos querido retener. Entre estos, de una manera muy especial son los “cumpleaños” de personas queridas, que han estado muy cerca de nuestro corazón.

Los Cumpleaños son sin duda la fecha más significativa, porque nos recuerda la vida, el devenir de los días, cuando todo se vuelve evocaciones de momentos felices y días luminosos que dieron sentido al camino recorrido paso a paso, con esfuerzos y fatigas y a veces con dolor y algunas lágrimas.

Pero siempre es la vida que fluye, el amor que se renueva, la felicidad que dejó los rastros de sus huellas y el corazón que no olvida nunca lo que le hizo palpitar con más fuerza, para ir adelante con alegría, entusiasmo y un poco más de comprensión y solidaridad con aquellos que han ido caminando a nuestro lado.

Por todo esto y mucho más, la vida sigue resonando por doquier y sus canciones nos hablan de alegría, de resurgir, de llevar adelante la antorcha que se nos encomendó llevar, por un tiempo, tal vez demasiado breve como lo es nuestro pasar por este mundo.

* * *

No obstante, un buen día, la clepsidra dio un vuelco y nos encontramos de pronto con sorpresas no esperadas, cumpleaños que ya no pudimos celebrar y ausencias que dejaron un vacío muy hondo en la vida de cada uno. Pero que a pesar de todo nos invitan a seguir adelante y a vivir intensamente el momento presente de nuestro devenir.

Y a pesar de nuestros vivos deseos de volver a una “normalidad”, que más bien se trataba de regresar a eso que ya no era precisamente tan normal, hemos tenido que enfrentar muchas tentaciones y problemas.

Y en un panorama casi desconsolador, donde todo nos hablaba de pesimismo, hemos visto perdonas fuertes, valientes, que supieron ponerse de pie y dar un servicio altruista.

Por eso y por mucho más, tenemos que cantar al unísono con toda la Creación, y alabar a Dios de la vida, bendiciendo los días que nos permitió pasar por este mundo tan maravilloso recorriendo los propios caminos y las etapas normales de una vida que se desarrolla y crece, que canta y que ríe, y que también, en ocasiones, sufre y llora.

Por eso no dudamos en seguir repitiendo muchas veces:

¡Feliz Cumpleaños! Para decir a las personas que amamos; que les deseamos lo mejor, que invocamos para su vida las bendiciones divinas, que el corazón está presente, aunque la lejanía insista en lo contrario.

En un día de cumpleaños, los regalos son buenos, pero son mejores las flores que germinan en el corazón y se ofrecen con sincero amor.

Por todo esto y mucho más: hoy una voz al viento resuena:

Alegría, Ilusiones, Dones, Amor… FELIZ CUMPLEAÑOS.