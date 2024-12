¿En serio?

Por lo menos durante 20 años fui suscriptor de la revista Time. Era una publicación que cada viernes presentaba una síntesis de las noticias más trascendentales de todo el mundo; pero no solamente aportaba los detalles generales de los hechos, sino que incluía los análisis, ensayos y comentarios de sus editorialistas, además de aportar las consecuencias y repercusiones de los mismos. Era una revista reconocida internacionalmente por su amplio contenido noticioso y de meticulosa observación. Sin embargo -como ha sucedido con muchos medios internacionales impresos-, perdió la batalla ante la nueva realidad de la comunicación a través de las redes sociales y nuevos espacios de opinión; los grandes patrocinadores del semanario empezaron a disminuir sus presupuestos, por consecuencia bajo el número de páginas impresas, vinieron algunos ajustes y despidos a su personal, se cambió la frecuencia de la publicación de semanal a quincenal, modificando significativamente su contenido editorial. Era completamente otra revista y no tenía sentido seguir recibiéndola por su bajo contenido informativo.

Desde 1927 la revista Time estableció la tradición de seleccionar a “Man of the Year / El Hombre del Año”, cuando designaron a Charles Lindbergh por haber realizado el primer viaje aéreo transatlántico; reconocimiento que cambió de nombre a “Person of the Year” en 1999, para evitar discriminación de sexo. A lo largo de los años, personajes como Albert Einstein, Mahatma Gandhi, La Reina Isabel, Charles de Gaulle y casi todos los presidentes de Estados Unidos han estado nominados y elegidos, hasta casos controversiales y polémicos como Adolfo Hitler, Joseph Stalin, Vladimir Putin y Donald Trump.

Este año -fiel a su tradición- la revista Time ha dado a conocer sus candidatos a “Persona del Año” y en la lista aparece la presidente de México Claudia Sheinbaum. El argumento que presenta el cuerpo editorial de la publicación norteamericana para nominarla, dice que, “Sheinbaum, de izquierda de toda la vida, es también la primera líder judía en los más de 200 años de independencia del país. Centró su campaña en la lucha por los pobres y asume el cargo en un momento en que México enfrenta problemas que van desde una economía en dificultades hasta una creciente violencia organizada”. Además, Time reconoce la respuesta de Claudia al presidente electo Donald Trump, quien amenazó con imponer aranceles del 25 por ciento a todas las exportaciones de nuestro país, cuando le respondió que aplicaría la misma medida a las importaciones estadounidenses. Vaya “profundos” criterios para deducir que una respuesta de esa naturaleza, que es judía, que se enfrenta a una economía en dificultades por la violencia y que apenas tiene 71 días en el gobierno -sin ningún resultado aún- para designarla “Persona del Año”. ¿En serio?.

¿Usted, qué opina?