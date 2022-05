En la 4T, nada sin el aval del caudillo

Sin mencionarla por su nombre, pero a la que le tocó ayer regañada desde el púlpito presidencial de la rueda de prensa mañanera fue a la titular de la Secretaría de Economía (SE), Tatiana Clouthier, a quien Andrés Manuel López Obrador le cuestionó la entrada en vigor de la NOM-236-SE-2021 referente a la revisión de las condiciones físico-mecánicas de los vehículos cuyo peso no exceda los tres mil 857 kilos. En esta inspección técnica se revisarán parabrisas, ventanas, puertas, chasis, cofres, cinturones de seguridad, luces, asientos, espejos, carrocería, entre otras autopartes.

No es la primera vez que Clouthier y AMLO difieren. A inicios de año cuando se estaban haciendo los cálculos del crecimiento económico del país luego de dos años de pandemia, la secretaria de Economía pronosticó entre un 2.5 y 2.6 por ciento, menos del casi 5 por ciento que había señalado el Presidente.

Públicamente aquel diferendo no tuvo mayores consecuencias como lo tuvo ayer el tema de la revisión vehicular, que según dijo López Obrador, no era de su conocimiento y por lo tanto se tendría que revisar antes de su entrada en vigor en noviembre de este año.

Pero no sólo eso, el líder de la 4T reprochó que los titulares de las secretarías del gobierno federal que integran su gabinete tomen decisiones sin consultar, y lo peor, que sean para “bolsear a la gente” como pasaba, dijo, en los tiempos neoliberales.

“Se va a revisar, no vamos a estar bolseando a la gente y esa era la mentalidad y no se ha erradicado, pero son procesos de cambio, de transición (…) hay decisiones que toman las secretarías y no se consultan. Ahora estamos procurando que todo lo que perjudique la economía popular, se consulte”, sentenció ayer desde la tribuna más potente del país.

Desde luego que en la SE, en donde están metidos de lleno en los últimos preparativos de la gira que tendrá la secretaria Clouthier por Inglaterra, Alemania y otros países de Europa a donde parte el jueves, las rudas declaraciones del Presidente causaron inquietud, aunque no hubo ningún otro sobresalto a lo largo del día.

Pero lo que sí tienen claro es que por lo expresado por López Obrador, la norma de la revisión vehicular efectivamente se tendrá que analizar de nuevo tanto en su entrada en vigor como en la posibilidad de hacerla de manera gratuita.

Por lo pronto, este nuevo episodio del Presidente que habla de cómo es la dinámica y las relaciones que mantiene con su gabinete, deja claro que en el gobierno de la autollamada cuarta transformación la ropa sucia no se lava en casa y nada se mueve sin el aval de su caudillo.

