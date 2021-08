En el marco del conflicto, Osuna deja a Charros

El poderoso cerrojero sinaloense, José Roberto Osuna, ha decidido solicitar su cambio; ya no estará más en la organización beisbolera de Charros de Jalisco, en la que nunca pudo desempeñarse activamente, pero a la cual aún pertenece y deberá esperar a que se concrete negociación con algún otro club de los varios que ya han manifestado interés por hacerse de sus servicios.

Su próximo terruño dentro de la Liga Mexicana del Pacífico estaría con Cañeros de Los Mochis, Tomateros de Culiacán, Naranjeros de Hermosillo, o Venados de Mazatlán, sin descartar a Sultanes de Monterrey; pero todo dependerá de las ofertas y negociaciones que puedan existir por parte de las organizaciones interesadas en adquirir los derechos del exitoso tirabolas, que sin duda deberán estar a la altura del nivel de pelotero que estarían obteniendo, porque, sin menoscabo de que ha tenido una buena temporada 2021 enfundado en la franela de los Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana de Béisbol, hay que decir también que es el mejor cerrador ligamayorista mexicano en activo, dado que quienes aún están jugando y lo hacen en la Grandes Ligas como relevistas taponeros no están ya en esa estratégica función de cerrojeros como lo son Joakim Soria y Sergio Romo e incluso Víctor González.

Todo parece indicar que Osuna, quien llegó al roster de Charros de Jalisco en 2014 como parte de la franquicia adquirida por parte de los inversionistas encabezados en forma mayoritaria por Salvador Ramiro Quirarte Villaseñor, partirá del conjunto albiceleste sin haber podido lanzar siquiera una sola bola enfundado en la casaca de los caporales jaliscienses, pues hay que recordar que ya estando activado en el roster para la campaña 2018-2019 y listo para participar en el cierre y Playoffs, su equipo en Grandes Ligas, Astros de Houston, le impidió jugar. En tanto que la temporada pasada (2020-2021), estuvo incluso un par de jornadas entrenando con el equipo, pero al final no pudo recuperarse de una lesión. Ello, aunado a que, según sus propias palabras, los problemas administrativos y financieros que la organización beisbolera jalisciense atravesaba lo obligaron a negarse a participar con el equipo.

Problemas que por cierto aún continúan y quizá de ahí parta su decisión de abandonar la organización. Y es que, en cuanto al conflicto en Charros que parecía estar destinado a una próxima solución, dado que trascendió había avances muy importantes para que se llegara a un acuerdo en el cual ninguno de los dos cabezas de grupo enfrentados por el control financiero y administrativo de la organización permanecería en el equipo y ambos harían transacción de sus acciones correspondientes para dar paso a una nueva administración encabezada por el empresario José Luis González Iñigo, no se ha logrado finiquitar.

Al parecer hay diferencias importantes en las propuestas y tampoco se han convenido las condiciones de valoración del esfuerzo realizado por quienes lograron traer al equipo de nueva cuenta a Jalisco y la cadena de éxitos que lograron consolidar.

Así que quizá se tendrá que atender posibles nuevas opciones, entre las que ya se mencionan emprendedores con capitales foráneos. Entre algunos nombres, suena firmemente el de un conocido apasionado del rey de los deportes, José Narro Robles, ex Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, ex Secretario de salud en el gobierno de la República, y ex aspirante a la presidencia de la nación, entre otros acaudalados empresarios originarios de otras latitudes, pero que ya tienen tiempo radicando en Jalisco.

