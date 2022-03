En el Jalisco, se les olvidó

No soy quién para hablar de futbol. No pretendo entrar a un área donde honestamente no tengo dominio, pero sí vamos a hablar de lo que ocurrió el fin pasado en el Clásico Tapatío, porque parece que toda la indignación se les olvidó.

15 días exactamente habían pasado de lo sucedido en el Estadio La Corregidora, dos semanas de la emboscada que dejó claros los vacíos gubernamentales que no pudieron hacer frente a la crisis de un estadio que recibía a dos barras archienemigas, derivado del triunfo del Atlas sobre el Querétaro que llevó al descenso de los Gallos en la última jornada del Clausura 2007.

Parece que la tragedia se olvidó, porque en el Jalisco el sábado pasado al menos seis personas fueron detenidas por la Policía de Guadalajara por participar en conatos de riña dentro del Estadio, y nueve más fueron sacadas del recinto "por llevar a cabo actos que incitaban a la violencia”. Los señalados eran aficionados de ambos equipos.

"Pues no toman agua de jamaica", es la frase que don Rogelio, dueño y cantinero de "La Fuente" utiliza para decir que el comportamiento de ciertas personas proviene de la ingesta de alcohol, pero no se trata de eso, se trata de la falta de conciencia.

La indignación que causaron las imágenes de lo ocurrido ese 5 de marzo parecía ser el comienzo de una nueva ideología de la "no violencia" en los estadios, de devolver el ambiente familiar y convertirlo en un lugar seguro para la convivencia. Y no digo ni pretendo que parezca que las detenciones y expulsiones de estas personas se comparen con lo sucedido ese día, sino que parecía que ni siquiera un conato ocurriría de nuevo en las tribunas.

El clásico nacional, disputado en el Akron una semana antes, denominado “Clásico sin colores” para invitar a la afición a vivir los partidos sin violencia dentro de los estadios parecía confirmarlo. Fue un evento tranquilo, donde las familias y los grupos de amigos disfrutaron del partido sin provocaciones. Parecía que la consternación aún se sentía.

Ahora bien, lo ocurrido este sábado fue prueba: para demostrar que los dispositivos de seguridad montados fueron efectivos para identificar en instantes de quiénes provenían las acciones violentas, y por supuesto para verificar la utilidad del Fan ID implementado para la Federación Mexicana de Futbol para que todos los aficionados a los distintos equipos del futbol mexicano sean identificados cada que acudan a un estadio.

Al terminar, el comisario tapatío destacó que gracias al Fan ID se podría identificar a las personas señaladas, y con base en ello tomar determinaciones respecto de un posible veto para que no puedan asistir a algún otro partido de la “Liga x la Paz” o para que pudieran volver a entrar al Jalisco. La decisión final dijo, debería ser tomada por la directiva del Atlas, por ser “la casa de los rojinegros”.

En este sentido. habrá que mantener el ojo en dichas determinaciones pues, según se documentó, el sistema que leía los QR no funcionó al cien por ciento durante los ingresos, además de que, debido al retraso que representó registrar a cada persona, al inicio del partido dejó de verificarse para permitir que los aficionados que aún estaban afuera pudieran entrar lo antes posible.

No, al parecer las barras, las cuales muchos pedían su extinción, no eran el único problema. El problema es la memoria a corto plazo de algunas personas que, luego de que un tema dejó de “sonar” lo dejaron en el olvido, así como ocurre en otros temas y ámbitos de la vida diaria, como ha ocurrido en la historia de México, que muchas veces nos ha hecho repetir los mismos errores en lugar de aprender de ellos para no repetirlos. Pasa en la política, pasa en el futbol.