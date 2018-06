En el Club Santa Anita se desarrolló el Torneo 250

Con una buena participación de jugadores infantiles y juveniles, 150 en total, se jugó este certamen del 5 al 10 de junio.

Un evento en el que lo más destacado fue la organización realizada por su profesional del club Santa Anita, Hector Gómez, donde se vio tanto de él como de todo su equipo el profesionalismo, entusiasmo y seriedad para llevarlo a cabo. Eso le da un plus a los jugadores, ya que se sienten cobijados en esas excelentes instalaciones.

Lo que sigue llamado la atención es la falta de interés de algunos jugadores en participar en las categorías de 16 y en algunos casos hasta la de 18 años. Esto realmente hay que ver qué es lo que está sucediendo y por qué dejan de jugar en una categoría que después les va a servir para buscar una beca universitaria.

Como es un torneo de poca puntuación nacional, algunos jugadores eligen jugar en una categoría superior para entrenar para los próximos torneos que se realizarán en el mes de julio, que son de 2000, es decir son los más altos a nivel nacional.

Los resultados de las diferentes categorías fueron los siguientes, mencionando primero a los campeones y después a los finalistas.

• 10 años Abril Cardenas vs. Andrea Cadena.

• 12 años Valentina Uribe vs. María Paola Zuluaga.

• 14 años Sofía Castillo vs. Dominique Fuinzalida.

• 16 años Ximena Cambero vs. Daniela Pérez .

• 10 años Fernanda Carrillo vs. Rodrigo De la Vega.

• 12 años Santiago Trujillo v.s Gustavo Cambero.

• 14 años Derek Winsnes vs. Osbaldo Reyes.

• 16 años Sergio Bernal vs. José Hernández.

• 18 años Mauricio Estrada vs Miguel García.