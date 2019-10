En desaparecidos, ¿vamos bien?

La crisis extraordinaria por desapariciones que tenemos en Jalisco ha obligado a las autoridades a voltear la mirada y volcar su atención hacia las familias organizadas que buscan a sus desaparecidos. Esto explica la atención que el actual Gobierno, encabezado por Enrique Alfaro Ramírez, ha dado a los colectivos Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), Por Amor a Ellos y otros colectivos que tienen un miembro ausente.

El lunes pasado, el gobernador Enrique Alfaro presentó la segunda etapa de la “Estrategia Integral de Atención a Víctimas de Desaparición en Jalisco”. Tal como hizo en marzo cuando presentó la estrategia estatal de búsqueda, el mandatario empezó admitiendo que éste es un grave problema, ofreció transparencia en las cifras, anunció aumento de recursos humanos y financieros, y la presentación de tres leyes pendientes en la materia: Ley de Personas Desaparecidas en el Estado de Jalisco, la Ley Estatal de Atención a Víctimas y la Ley de Declaración Especial de Ausencia.

Al igual que ocurrió en marzo, en el evento del pasado lunes el gobernador estuvo acompañado por Guadalupe Aguilar, de Fundej, y por Esperanza Chávez, de Por Amor a Ellos. Las representantes de los colectivos de familiares reiteraron algunas de sus añejas exigencias, como evitar la revictimización o dejar de pedir un plazo de 72 horas para aceptar una denuncia por desaparición. Pero también han admitido cambios en el trato que reciben, buena disposición de las autoridades responsables y el trato cordial con el gobernador y el gabinete. Algunas integrantes de los colectivos han reconocido que hay un cambio de discurso del actual Gobierno y otra disposició n para atenderlos.

Quizá por este cambio de discurso y de actitud, el gobernador Enrique Alfaro declaró ayer que “los familiares quedaron con la impresión de que la administración estatal hace todos los esfuerzos para encontrar a sus seres queridos” (Darío Pereyra, NTR Diario Guadalajara).

Pero no se quedó ahí y el gobernador se animó a declarar que en materia de desaparecidos “vamos bien” en el Estado. “Me quedo con la idea de que vamos bien, que estamos trabajando bien y que no vamos a soltar durante los seis años un asunto que es una deuda histórica de los gobiernos con todos los jaliscienses”.

Francamente creo que no se puede sostener una afirmación como está. ¿Cómo se puede afirmar que se va bien, cuando estamos en el pico más alto de las desapariciones en Jalisco con ocho mil 173 reportes reconocidos oficialmente, pero más de nueve mil casos reportados por organizaciones civiles como Cepad? ¿Cómo se puede sostener que estamos bien, cuando cada día se reportan hasta 14 personas desaparecidas? ¿Cómo se puede afirmar que se está bien, cuando de más de nueve mil desapariciones apenas existen dos sentencias por la comisión de este delito? ¿Cómo se puede afirmar que se está bien, cuando hay cientos de desapariciones forzadas, es decir, cometidas por las mismas fuerzas de seguridad o funcionarios que están obligados a proteger la vida de los ciudadanos?

No se puede estar bien en materia de desaparecidos cuando en el discurso se dice que se comprende la magnitud del problema y se aumentarán recursos humanos y financieros, pero en los hechos apenas hay cuatro personas en el Grupo Especializado de Búsqueda, apenas dos vehículos y quedan sin integrar órganos como el consejo consultivo de la Comisión Estatal de Búsqueda, según encontró el colega José Carlos Rodríguez Toral (ver portal Líder Informativo).

El gobernador Enrique Alfaro se precipitó al decir que se está bien en materia de desapariciones, cuando es uno de los grandes flagelos que angustian y causan dolor a miles de jaliscienses. No se puede decir que se está bien hasta no encontrar a los desaparecidos o al menos saber con certeza su paradero. En el tema de desaparecidos, no vamos bien en Jalisco.