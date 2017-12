Empecemos por nosotros mismos

Nadie puede poner en duda el impresionante curriculum de José Antonio Meade, tanto por su preparación académica, como por la lista de funciones que ha desempeñado como funcionario público en diferentes gobiernos y entidades.

Pensar que ese envidiable historial profesional sea una garantía para que en caso de ganar la Presidencia de la República vaya a ejercer un buen Gobierno es iluso, y menos probable es que eso pueda incidir en que las condiciones socio-económicas de México mejoren.

Resulta evidente que haber obtenido dos licenciaturas en Economía y Derecho y un doctorado en una de las más prestigiadas universidades del mundo, además de haber encabezado cinco veces alguna secretaría en gobiernos de diferentes partidos con un historial pulcro, suena mucho mejor que contar con una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, haber sido Jefe de Gobierno del Distrito Federal dejando sin acceso para consulta o revisión las cuentas de las principales obras de infraestructura y haberse auto proclamado Presidente Legítimo en rebeldía por no aceptar una derrota electoral, como lo hizo su principal contrincante, es mucho mejor perfil para confiarle la dirección de un país, pero ello de ninguna manera garantiza mejores condiciones de vida para la población.

Ni un solo delincuente dejará de serlo porque uno u otro candidato lleguen a la presidencia; los policías no dejarán de aceptar sobornos en función de quién gobierne y los empresarios no abrirán fuentes de trabajo nada más porque uno u otro candidato lleguen a gobernar.

Para que nuestras condiciones de vida sean mejores, las debemos cambiar cada uno de nosotros con nuestro comportamiento, con un mayor sentido de responsabilidad, con un trabajo honrado y una conciencia social que no se dan por decreto. La autoridad puede, si acaso, mejorar el cumplimiento del Estado de Derecho que haga valer la ley y evite la impunidad, manejar los recursos de manera responsable y transparente y asistir a la población con un principio de subsidiariedad transitorio; esperar que haga algo más es soñar.

No magnifiquemos la capacidad de los candidatos, pero tomemos en cuenta su historial para ver qué nos pueden ofrecer y cumplir en base a lo que saben hacer.

ATALAYA

Genética, ética y ciencia.

La ciencia ha progresado enormemente en el campo de la genética, al grado que se pueden evitar enfermedades como la hemofilia y otras que antes era imposible de curar, antes que el embrión humano inicie su desarrollo logrando así que los niños nazcan libres de cualquier falla genética. Estos avances imponen la obligación de establecer una ética genética y de las ciencias reproductivas, aún cuando desconocemos los alcances que las mismas lleguen a lograr en el futuro. En principio la ciencia que ayude a lograr una mayor salud y libere de enfermedades al ser humano no puede tener una connotación negativa, por lo que se deberán evitar errores o resultados que tengan como consecuencia fallas en el desarrollo del ser, tomando en cuenta lo delicado de cualquier resultado fallido, sin embargo, determinar los límites de la experimentación que sea permitida no es una tarea fácil de lograr, dado que podrían darse caso de mutaciones no deseadas o fallas en tan delicado entorno.

Editar en materia de genética requiere una minuciosa y delicada intervención por parte de los especialistas, sobre todo cuando se está hablando de seleccionar los embriones y los genes del ser humano en cuestión y entre otros problemas, se está frente al problema del sentido de identidad y existe una zona obscura donde la experimentación y la ciencia ignoran los arcanos de la reproducción natural y las consecuencias que podrían surgir, al tratar de inducir artificialmente la reproducción. Los problemas de ética y de moral son enormes y solo nos queda desear lo mejor y más sensato en tan delicadas situaciones.

por Sergio López Rivera

REGIONES

Liberalización de las gasolinas, alza del costo de vida

Se ha puesto en marcha la cuarta y última etapa de liberalización de las gasolinas. El acceso a combustibles a precios liberados que se espera lograr al completar las etapas de transición a un mercado de precios flexibles de las gasolinas en México, seguirá aplicando durante 2018, la mecánica de otorgamiento y cálculo de los estímulos fiscales semanales otorgados por la Secretaria de Hacienda. Se estima que en este esquema de transición hacia un mercado de precios flexibles, si hoy en día ya no se aplicaran los estímulos fiscales, las gasolinas se ofrecerían un precio de venta de alrededor de los 18 pesos por litro.

De acuerdo con la Revista Expansión (30 de noviembre, 2017), “este proceso inició el 30 de marzo pasado en Baja California y Sonora; la segunda etapa fue en junio en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Gómez Palacio, en Durango; y la tercera etapa en octubre en Baja California Sur, Sinaloa y el resto de Durango./ A partir de este 30 de noviembre, la liberalización se da en Aguascalientes, Colima, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, Ciudad de México, Campeche, Quintana Roo y Yucatán”.

Según Vianey Pichardo (Periódico “Capital”, 30 de noviembre de 2017, página 1ª y 18), los precios de las gasolinas en 2017, han sido de: Magna, 15.99, Premium, 17.79 y el Diesel a 17.5 pesos por litro. Y aunque se especula que en enero de 2018, pudiera darse una guerra de precios entre las 26 marcas de gasolinas que compiten por el mercado -con las consecuencias de una incontrolable alza en los precios que pudieran llegar quizá hasta los 20 pesos por litro o un 20 por ciento adicional-, esto resulta exagerado por lo visto en las primeras tres etapas de la liberalización de las gasolinas, cuando las variaciones al alza de los precios han sido de centavos y no de pesos, pues oscilaron entre los12 y los 51 centavos por litro.

En este contexto, la liberalización del precio de las gasolinas se propone que sea una medida correctiva de las distorsiones de mercado que han traído costos excesivos para el erario público, deterioro ambiental y daños a la saludos de los mexicanos; y que según Guillermo Ignacio García Alcocer, Presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), facilitará que en el mediano plazo: se instalen 12,000 nuevas gasolineras en el país, con una inversión de un millón de dólares cada una, atrayendo inversionistas que operen los ductos del centro del país o sea, el 40% del consumo nacional de gasolinas (Revista Expansión citada). Pero hay que tener presente que estas medidas serán pagadas por todos los mexicanos, usen o no vehículos; que serán evidentes en aumentos en el costo de vida y bajas en los niveles de bienestar, y que la inestabilidad de los precios internacionales del petróleo será asumida por los consumidores.

por Margarita Camarena Luhrs

FILOSOFÍA COTIDIANA

A catorce años de distancia

Disculpen por favor que les plantee hoy, esta somera remembranza; pues resulta que hace precisamente 14 años, la primera semana de diciembre de 2003 –merced a la generosa invitación de don Carlos Cortés Vázquez– abordé la nave de Razón y Acción; para en la grata compañía de quienes hemos coincidido, en espacio, tiempo y propósitos: navegar muy gratamente, por este mar de vigorosas páginas, de nuestro ya centenario diario El Informador.

Así, inicialmente como “Filosofía laboral” –pues entonces presidía la Asociación de Relaciones Industriales de Occidente (Arioac) – y ya con la serenidad que me brindaron, los comentarios de asiduos y selectos lectores: más de una docena de años con “Filosofía cotidiana”.

Nunca he sido filósofo –bien lo quisiera– mas siempre es sano y enriquecedor, darse paréntesis en la ajetreada vida, con el noble afán de filosofar… Ver la vida, nuestras tareas del día con día; los compromisos, las decisiones; lo que otros hacen, sus consecuencias. Nuestros errores capitalizados (que de gala vestimos, como experiencia) o la grata satisfacción por los logros obtenidos… En fin, el estado de resultados, en nuestra versión subjetiva, con un claro propósito de aprendizaje.

Sólo me queda brindar… Traer a nuestra memoria un fragmento del “Brindis” de Benedetti: “Brindo por los aparecidos/ y los desaparecidos/ brindo por el amor que se desnuda/ por el invierno y sus bufandas/ por las remotas infancias de los viejos/ y las futuras vejeces de los niños…”

Infinitas gracias por su tiempo de lectura, su crítica constructiva; su ironía y siempre gratos comentarios. La generosidad de su presencia hebdomadaria, me ha concedido un verdadero e invaluable tesoro personal, que nunca podré pagarles; pero que venturosamente resumo, en la asiduidad de 732 colaboraciones semanales. ¡Seamos felices, por favor; que a eso venimos al mundo!

por Uriel Eduardo Santana Soltero

MERCADOTECNIA

Fluctuación cambiaria

La paridad del dólar respecto a nuestro País ha bajado provocando un reflejo negativo en la Bolsa de Valores y en el cambio de valor en las remesas provenientes de Estados Unidos destinadas a las comunidades de menores recursos.

A los elementos de incertidumbre se suma el anunciado, y ya pospuesto anteriormente, cambio de funcionarios en el Banco de México con potencial modificación en la acumulación de las reservas y deudas. Con todo lo anterior es aplicable prudencia en el gasto, que regularmente aumenta durante diciembre, aunado a los cuestionamientos políticos electorales.

Dios nos guarde de la discordia.

Correo electrónico sicpm@informador.com.mx

por Carlos Cortés Vázquez