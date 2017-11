Elige tu outfit

Bienvenidos a todos una vez más a esta sección. Queramos o no, hoy en día vestirnos bien puede ser el motivo suficiente para que se nos abran muchas puertas en el trabajo, en la escuela y hasta en las relaciones interpersonales. Vamos, ¿a quién no le gusta verse bien? Aunque suene superficial en verdad ayuda mucho.

La apariencia es uno de los aspectos más importantes hoy en día. Toda acción está pensada en función de los demás, en el qué dirán y el qué pensarán. Por eso, cada persona procura vestirse pensando primero en su comodidad y gusto personal, pero siempre teniendo en cuenta que va a ser observada y analizada.

Lo primero es aceptarse y reconocerse cada uno tal y como es. Eso también incluye reconocer las propias limitaciones, y adaptarse a ellas.

Para vestirse adecuadamente, debe tomar en cuenta:

• La edad

• El clima

• La ocasión

• La figura

La edad

Se debe vestir de acuerdo a su edad. Las prendas muy modernas o extravagantes no son favorecedoras, como tampoco lo sería un vestido de anciana en una mujer joven.

Solo vistiendo las prendas que nos corresponden de acuerdo a nuestra edad podremos resaltar al máximo nuestros atributos.

El clima

El clima debe tomarse en cuenta al elegir nuestra vestimenta. Ciertas telas como el terciopelo o la gamuza no deben usarse en época de calor.

Todos los elementos de nuestro atuendo deben corresponder a la misma temporada, por ejemplo: con suéter y abrigo no es correcto usar sandalias; tampoco lo sería usar un vestido de Shifón con botas. Aunque en ocasiones se ve en las pasarelas este tipo de combinaciones, no resultan adecuadas fuera de ahí.

La ocasión

Debemos vestir de manera apropiada para cada ocasión. Los jeans o zapatos bajos no son adecuados para un evento formal. Para un evento de día los colores oscuros no son la mejor elección. Blusas de tirantes no son apropiadas para acudir al trabajo en una oficina, por ejemplo.

La figura

Casi ninguna mujer tiene el cuerpo que siempre deseó. Siempre existen zonas que preferimos ocultar a los demás. Para esto existen formas de vestirse que resaltarán lo que te gusta de tu cuerpo y ocultarán lo que no te gusta.

También es importante considerar la proporción que tienen las extremidades en relación al tronco y cabeza. En este sentido podemos considerar que la figura ideal tiene las siguientes proporciones:

—Medida de Cabeza: Tronco (medida de tres cabezas); piernas (medida de cuatro cabezas).

Al vestirnos debemos tomar en cuenta los siguientes principios de ilusión óptica:

• Tonos claros aumentan el volumen, tonos oscuros lo disminuyen

• Rayas verticales alargan, rayas horizontales hacen que parezca más ancho.

• Líneas de corte visual llaman la atención. Las mujeres bajitas deben procurar los menos cortes visuales posibles. Una línea de corte puede ser, por ejemplo, el contraste de una blusa clara con una falda oscura: la línea donde cambia el color se considera una línea de corte visual. Lo mismo sucede con medias de color contrastante al de una falda, o zapatos en contraste con el pantalón.

La imagen personal va acompañada de lo que proyectamos. Utilice estos consejos para causar una buena impresión.

