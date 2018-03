Elecciones en puerta

En Jalisco y otros estados de la República este año es de elecciones federales, estatales, y municipales, se derramará una cantidad importante de dinero que ayudará a paliar la crisis financiera y económica en la que estamos inmersos, aunque treinta y dos millones de “spots” acosarán nuestros tímpanos y exprimirán nuestra paciencia.

La mercadotecnia es el arma más efectiva para ejercer la democracia y los expertos en propaganda no se tentarán el corazón para abusar de los sentidos del ciudadano atiborrándolo con repetitivas e insistentes frases, la mayoría de las veces tan increíbles que producen el efecto contrario al que buscan. Penetrará en la ingenuidad de la población y no debemos aceptar el auto elogio “yo salvaré a la población del caos vial, de la inmundicia en que vive, de la miseria y de la corrupción”. Son frases hechas de campaña. Las trilladas promesas de antemano sabemos no se cumplirán, algunas tan pobres de miras como las de algunos presidentes municipales de Jalisco que gastaron el dinero de los remanentes del petróleo en construir arcos triunfales a la entrada de sus pequeñas poblaciones para darles quizá un aire de grandeza, además de la obligada remodelación de la plaza pública para que las obras se vean.

Nos aconseja el IFE que pensemos bien, que razonemos nuestro voto, pero no nos da orientación de los ingredientes que debe tener un candidato. ¿Por quién va a votar usted?- Yo votaría por aquel que me conteste algunas preguntas como: ¿Va a nombrar como colaboradores a sus íntimos amigos o incondicionales que lo halagan? ¿Va a despedir a funcionarios que pertenecen a otro partido sin investigar su eficiencia y honorabilidad? ¿Si algunos colaboradores no le responden los va a sostener para demostrar su poder y autoridad? ¿Va a combatir la corrupción en serio, con toda la fuerza del Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Tiene un plan para disminuir la delincuencia? ¿Va a haber amnistía para los delincuentes?

¿Va a adelgazar la burocracia que ha crecido exponencialmente o va a agregar a los miembros de su equipo para premiar su esfuerzo sin quitar a los parásitos, aviadores o inútiles que plagan las nóminas? ¿Va a disminuir el gasto corriente eliminando las partidas para viajes, gastos suntuarios, vehículos de lujo, guardias de seguridad, sueldos exagerados?

Algunos candidatos en campañas anteriores no han demostrado estar a la altura de las circunstancias, su experiencia política no se ha distinguido por logros significativos. En Jalisco el voto de castigo se aplicó al PRI y dio lugar al cambio, desgraciadamente el cambio fue solo de siglas, ahora el PAN, también nos ha decepcionado, el voto de castigo cambia de perjudicado. Analicemos concienzudamente.

Necesitamos candidatos que eleven la mira de sus objetivos, que piensen en grande, que solucionen los viejos problemas no como una frase de campaña, sino como una asignatura pendiente. Guardar el dinero del presupuesto para ejercerlo el año de campaña ya no convence a nadie que el gobierno en el poder está trabajando, la lectura que nos da esa actitud es que tienen más de cinco años sin trabajar.