El vía crucis de las y los desaparecidos

Para Margarita Sierra

“Hoy Viernes Santo, no escribo sobre la Pasión de Cristo, sino el Vía crucis que sufren los padres, amigos, compañeros, maestros y, familias de estos estudiantes del CAAV, Universidad de Medios Audiovisuales: Marco García, Javier Aceves, Jesús Diaz, la desaparición de estos muchachos que fueron a Tonalá hacer un trabajo de Montaje. No regresaron. Hasta ahora no han aparecido. Apelo a las instancias gubernamentales, a la sociedad la responsabilidad que nos compete como ciudadanos, ser solidarios. A los encargados de buscarlos y encontrarlos: Llegó la hora de consagrarse de honor que llevarán sus personas a la cúspide del respeto nacional. Tráiganlos con vida”.

“No son tres, somos todos”, lema de la marcha multitudinaria en Guadalajara el sábado 24 marzo 2018 en la Glorieta de los Niños Héroes, que dio iniciativa a que se llame a este monumento con el nombre, Glorieta de las y los desaparecidos, en recordatorio para reclamar, exigir, el regreso de estos muchachos con vida. Decía Platón “Buscando el bien de nuestros semejantes encontraremos el nuestro”. ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿A qué grado de descomposición e inhumanidad hemos llegado? Desconozco y no puedo imaginar quien, quienes, son los verdugos que hacen esto. Como pueden vivir sabiendo que la vida nos regresa lo que hacemos, no la muerte, y la otra vida, aquí en esta, sufrimos las consecuencias de nuestros actos. Es un deber respetar los derechos de los demás, así también se respetarán los suyos. Me siento profundamente indignada, triste, impotente, como vamos a estar leyendo tantas noticias sobre desapariciones en todo el país y nuestro Estado de Jalisco se suma a uno de los más peligrosos, con más levantones, ausencias de jóvenes. Solo veo que la alerta Amber está en constante advertencia. ¿Qué podemos hacer? Como ciudadanos cuidarnos entre nosotros, no frecuentar sitios solos, acompañarse con otros. Pero justo este es el caso eran tres estudiantes, los de Ayotzinapa eran 43, la sociedad unida puede lograr presión a que se intensifique la búsqueda, que las vacaciones NO IMPIDAN, POR FAVOR, LOS OLVIDEMOS. Así como pusieron sus banderas de luto solidarizándose con Francia y otros países que han sufrido atentados en sus Facebook, que alguien inicie poniendo un mensaje alusivo a estas desapariciones de jóvenes y todos lo hagamos en nuestros sitios de Internet. Temo que con la frecuencia que estos hechos han sucedido, ya solo leamos en los diarios y medios de comunicación, como noticia, y pronto nos acostumbremos como si fueran hechos aislados. NO, ESTOS SON RECURRENTES y se ha declarado que pueden ir a la alta, y, la violencia, sea cual sea la forma en que se manifieste, es un fracaso, para un pueblo y para los mismos que la perpetraron, haciéndome recordar a Judas que después de traicionar a su Maestro Cristo, se ahorcó de la desesperación, pues no es cualquier cosa cargar en el alma una traición de ésta naturaleza la que les infligieron a estos estudiantes. Privarlos de su libertad”.

Soy una pobre ilusa que aún cree en los milagros y a los captores me dirijo:

“La presencia de Guillermo del Toro en esta ciudad, fue un éxito para todos estos estudiantes del séptimo arte: Cine. Ahora laureado con el Oscar, pide junto a otros actores y directores de nuestro país, cesen estos actos violentos, denigrantes, criminales para quien lo vive, Y, el peor acto más repudiado es el Secuestro. El mismo Guillermo Del Toro lo vivió en la persona de su padre, pero éste volvió a su hogar; dinero, justicia legal, u otro motivo por el que le soltaron con vida, tiene un ápice de clemencia, piensen: un favor bien retribuido es tan maravilloso como el honor, tanto para el que lo confiere como el que lo recibe. Esto último se los escribo a sus perpetradores: EL INFORMADOR llega a todos los lugares:

DEJAD LIBRES A ESTOS MUCHACHOS. HOY VIERNES SANTO POR LA PASIÓN Y MUERTE DE CRISTO, HACEDLO, NO PASEN EL RESTO DE SUS VIDAS, COMO JUDAS, Y, EN LA HISTORIA DE SUS FAMILIAS COMO UNA MANCHA QUE NUNCA SE QUITARÁ, UNA HERIDA QUE NUNCA OLVIDARÁN, PORQUE LA CICATRIZ QUEDA.

NO CONOZCO OTRO SIGNO DE SUPERIORIDAD QUE LA BONDAD: DÉJENOS VERLA, LIBERÁNDOLOS”.