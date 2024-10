El valor de agradecer

Se piensa que para dar un agradecimiento uno habría tenido que ser beneficiario de algún regalo, alguna prestación o algo material en específico. En este no tan breve recorrido que me ha tocado y he decidido transitar, una de las satisfacciones más grandes que he experimentado es poder agradecer sin siquiera recibir algo de la contraparte, si es que hubiera una contraparte.

Otorgar un agradecimiento es darse a uno mismo la enorme gratificación de saber en qué lugar, respecto a la experiencia de la vida, está uno. No se llega fácil, pero si se trabaja, uno realmente puede empezar el día agradeciendo, por ejemplo, por el solo hecho de abrir los ojos y estar vivo. Agradecer constituye uno de los hábitos que más llenan de bienestar al ser humano. Hacerlo de manera recurrente es una costumbre que deberíamos enseñar a los niños, quienes ven el mundo con algunos colores y matices más, en comparación con los adultos.

Las experiencias adversas son también un motivo de agradecimiento; sin ellas, no sabríamos valorar lo que nos hace bien. Sin duda, uno debería estar muy agradecido al encontrarse con gente que piensa, actúa y opera de manera muy distinta a la nuestra. Es de ellos, quienes de manera consciente o inconsciente hemos elegido como maestros y de quienes elegimos hacer una clara distinción de carácter y acción por medio de la observación y el trabajo personal.

Después de encontrarnos con gente que parece que no ha hecho más que lastimarnos o lastimar a los nuestros, deberíamos también estarles muy agradecidos por enseñarnos el camino que no queremos recorrer.

Agradecer el error, reconocer al otro, agradecer por lo obtenido y por lo deseado, así como por lo vivido y lo no vivido, es uno de los regalos más grandes de la vida cotidiana. En este tiempo de empezar a cosechar lo que en el año trabajamos, queda este último jalón, y vale la pena detenerse y dar las gracias por ello.

Por esto y por todo, gracias a la vida que nos ha dado tanto…

argeliagf@informador.com.mx • @argelinapanyvina