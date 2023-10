El triunfo consagratorio de "Canelo"

Esta semana Ignacio Beristáin comentó que el mejor manager que ha dado México es Jesús "Cholain" Rivero, yucateco y leyenda viviente que condujo al campeonato del mundo a Miguel Canto, entrenó al californiano Oscar de la Hoya, quién así logró la etapa culminante de su carrera; también pulió al tapatío Ulises "Archi" Solís, creó la estrategia para que Humberto "La Chiquita" González tomara revancha del estadounidense Michael Carbajal, plan de pelea convertido en obra de arte.

Fueron tres ediciones de "La Chiquita"-Carbajal, en la primera fue noqueado el originario de Neza, resultado que motivó para que el también yucateco, Rafael "La Cobra" Mendoza, entonces asesor de Humberto González, invitara a Jesús "Cholain" Rivero. El genio confió secretos, el boxeo calculador fue el éxito. Videos que están a un clic, documentos que "Camarón" Zepeda o "Vaquero" Navarrete deben estudiar para tener éxito en un posible enfrentamiento con Gervonta Davis, campeón mundial ligero AMB.

Y si "La Cobra" cimbró al mundo del boxeo en 2009, cuando declaró que el jalisciense Saúl "Canelo" Alvarez sería un Ray "Sugar" Leonard, un Oscar de la Hoya, "Cholain" hizo lo propio al asegurar que su alumno, Jorge "Coloradito" Solís, estaba listo para derrotar a Manny Pacquiao. Dupla de expertos visionarios.

Fue espectacular presenciar la clase que impartió en 2006, Jesús RIvero en la sala de entrenamientos de Javier "Chatito" Jáuregui y familia en el barrio de Santa Cecilia. "Las cuerdas son parte de tu repertorio, te recargas en ellas y las utilizas para impulsarte y enviar tus ataques". Y el maestro con una agilidad mágica, le enseñaba a Ulises "Archi" Solís, los movimientos, y lo invitaba para que los repitiera siete, ocho veces, hasta aprenderlos. "En una pelea, el boxeador debe conocer tres o cuatro estrategias, si una no funciona, en el mismo round la cambias". Rivero tiene 94 años de edad.

Así es el boxeo, un negocio, "Cholaín" no continuó en la dirección de las trayectorias de los Solís, eligieron a su padre, y "Coloradito" perdió con Pacquiao. "La Cobra", no dudaba que Saúl "Canelo" Alvarez le ganaría a Floyd Mayweather Jr., declaración que también cimbró al globo, y sin duda, para el ambicioso plan, habría invitado al genio "Cholain" Rivero. La dupla iba por el triunfo, apoyados por los Reynoso, "Chepo" y Eddy. La ecuación no prosperó, Mendoza dejó de asesorar a "Chepo" Reynoso, y "Canelo" quedó en el desamparo ante Mayweather Jr., quien le impartió cátedra de inicio a fin el día del encuentro, con su esquina sin conocimientos, mera decoración. Aquel habría sido el triunfo consagratorio de Saúl Alvarez, el antes y después, para ser reconocido por unanimidad junto a los "Púas" Olivares, Salvador Sánchez, Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, Marco Antonio Barrera, José Becerra, y un largo etcétera... Y por ahí estaré atisbando.