El tribunal es mi conciencia

"Una verdad a medias es incluso más peligrosa que una mentira. Una mentira puede ser detectada en algún momento, pero la mitad de una verdad te engañará por mucho tiempo.” Anurag Shourie

El valor de las palabras muere en manos del que miente, se apilan en cascada dejando un cementerio desordenado de mentiras y verdades a medias.

Según datos de Spin-TCP que lleva el conteo sobre las Conferencias Mañaneras, el presidente tiene un promedio de 81 Afirmaciones Falsas por conferencia. Como referencia, en los 4 años de gestión de Donald Trump el Washington Post contabilizó 30,573 afirmaciones falsas tomando en cuenta todos sus eventos y tuits. AMLO, según lo dicho por Luis Estrada de Spin-TCP, lleva más de 44,438 afirmaciones falsas desde que comenzaron las mañaneras.

Buscar constantemente el encabezado mediático orilla al presidente y al gobierno a elevar logros inconclusos a marquesinas de espectáculo "El aeropuerto Felipe Ángeles, el más importante que se está construyendo en el mundo" "Misión Cumplida".

El problema radica que cuando se dice una promesa cumplida o un compromiso logrado, las verdades quedan sepultadas bajo la duda de las afirmaciones falsas. Las mentiras no sólo desacreditan al mensajero sino que destruyen la posibilidad de construir consensos.

Desde la sociedad civil debemos defender la palabra. No como acto partidista sino en defensa a la búsqueda de la verdad. Porque cuando el telón del teatro que vivimos caiga y nos quedemos con un paisaje de escombros, las voces serán gritos y las palabras quedarán diluidas en sangre y pobreza.

Se vale y es necesaria la diferencia, el debate y las distintas formas de entender la economía, el progreso, el bienestar, las ideologías y la vida misma. Lo que no se debe permitir es enfrentar el debate con verdades a medias y censurar con descalificaciones a todo aquel que opine distinto.

Se sabe que parte del éxito mediático de López Obrador es el manejo de la percepción por encima de la realidad. Si la oposición quiere hacer llegar su mensaje tiene que lograr de la realidad y los datos duros, la percepción que se hable en las sobremesas; sin caer en la descalificación sin argumentos ni desde los brazos oscuros de la mentira. La ciudadanía no quiere candidaturas ni alianzas falsas. Quiere opciones honestas. ¿Existen?

Se contamina el aire con mentiras y no se limpia la energía con falsedades. No se vacuna con placebos. No se termina una pandemia modificando gráficas. No se recupera el empleo por decreto. No se es humanista con resentimientos. No se es un empresario responsable evadiendo impuestos. No se es ciudadano si corrompes.

En palabras del presidente “El principal tribunal es la conciencia" y el mismo tribunal podrá ser quien lo sentencie. Porque la palabra es creadora y la mentira destruye.

No hagamos de la mentira una bandera. Si estás en contra de los gobiernos anteriores dilo pero no defiendas la mentira. Si estás en contra del gobierno actual dilo, pero no ataques con mentiras. Porque en un entorno como el que vivimos, existe el riesgo que cuando la mentira llegue al desierto, un espejismo de esperanza mantenga caminando al viajero, y en esa idea, acelere el paso y así, su muerte.

@JoseiRasso