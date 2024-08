Dice el dicho que el trabajo es empezar, y no sé si estoy totalmente de acuerdo. Por lo menos en mi experiencia, ciertos inicios me encuentran llena de entusiasmo y tengo tal motivación que podría arrancar al mismo tiempo y con tal energía, por lo menos, unos cuatro o cinco proyectos juntos. Aunque todo esto es un seguro combustible para lo que se está gestando, el trabajo no es empezar, sino continuar y, después de todo, terminar. Sucede con seguridad que, cuando tenemos todo planeado tanto en mente como luego traducido probablemente al papel, las cosas no salen como las pensamos.

Con mucha suerte y de la mano de las propias vicisitudes de la vida, los proyectos empiezan a tomar una especie de vida propia. Este nuevo curso entonces puede bien tomarnos prevenidos o desprevenidos y ahí sí que es donde quien o quienes llevan el timón toman un lugar preponderante. Por prevenidos o alertas, me refiero a asumir de frente y sin mucho berrinche cuanto obstáculo y vuelta de tuerca se hagan patentes; en tal caso, se revelará nuestra postura abierta.

Aprender a tejer nuevas experiencias que podríamos documentar para siguientes gestaciones de proyectos se traduce en aprendizajes. Si, por el contrario, nos quisiéramos aferrar a los lineamientos que trazamos en el papel, el proceso se tornará pesado tanto para los timoneros como para los marineros. Quien ve con poca flexibilidad una nueva corriente a venir no podrá hacerse un férreo navegante. Aprender a lidiar, como también dice el dicho, contra viento y marea no necesariamente significa hacer de cualquier proceso un calvario, sino estar preparados para poder encarar las dificultades y, también, habiendo aprendido y sumado experiencias al propio viaje, saber exactamente cuándo saltar del barco o intuir cuándo es que estamos llegando a puerto seguro.

La única certeza dentro de una nueva encomienda es que no salga como la planeamos; por eso, hay que, más que aferrarse al plan, escoger bien quién nos acompaña en el viaje. Ese quizá sea nuestro salvavidas y puerto seguro.

Aplica para todo.

argeliagf@informador.com.mx • @argelinapanyvina