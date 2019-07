El todo y las partes

Ya desde René Descartes el tema Catedral-basílica de Monreale que mandó construir Guglielmo II, en el siglo Xll, todo es con mosaicos. En las partes, estas se separan las unas de las otras y ciertas cualidades o propiedades de las partes pueden ser inhibidas por las fuerzas que salen del todo, señala Edgar Morin.

Quien además cita a Marcel Mauss quien dijo: “Hay que recomponer el todo” lo que implica que para conocer las partes hay que recomponer el todo. Es decir, una visión más entendible del conjunto, lo cual permite conocer los detalles de ese todo. Por eso se ha señalado que es mucho más que la suma de sus partes. Estudiar una sociedad que no sólo es fruto del comportamiento de cada individuo, sino de lo que la masa hace. No es lo mismo estudiar el árbol que el bosque.

Una educación del futuro requiere desarrollar una virtud cognitiva como lo señaló Pascal al decir: “Todas las cosas siendo causadas y causantes, ayudadas y ayudantes, mediadas e inmediatas y todas sostenidas por una unión natural e insensible que liga las más alejadas y las más diferentes, creo imposible conocer las partes sin conocer el todo y tampoco conocer el todo sin conocer particularmente las partes”.

Cada célula del cuerpo humano contiene la totalidad del patrimonio genético de un organismo policelular. Como la sociedad es un todo en el que están presentes muchos elementos en cada uno de los individuos que la forman, como su idioma, sus costumbres, sus obligaciones y sus normas. Cada miembro posee una parte del todo que contiene la sociedad en sí. Y a pesar de ello, cada uno es diferente al otro y la suma de individuos no es lo mismo que la sociedad entera.

Poderle trasmitir esto a los alumnos facilita también entender que no es lo mismo ser un especialista y por ello querer ver el todo de la persona. Como ya sucede en la medicina actual que sólo puede reportar lo que corresponde a su área y no se alcanza a ver el total de la salud del paciente. Porque sólo estamos mirando una pequeña parte del todo, y ya no logramos ni ver ni integrar el todo en su conjunto.

Esa es una importante tarea pendiente en la educación. Es deseable que se logre enseñar a ver el conjunto y a su vez las partes, es decir mirar el árbol sin descuidar el bosque y viceversa. Pues la mente humana sí tiene la capacidad de ambas, pero debemos cultivarla, pues de lo contrario, acabaremos viendo pequeñas partes de la realidad y dejando de ver su plenitud.

Y tanto una como la otra nos enriquecen la capacidad de saber.