El tío Tolito tampoco invitó al rey de España a su pachanga

Recordé que cuando el tío se iba a casar, la tía Meme quería invitar al banquete a los miembros de las clases reinantes, las que no le hicieron caso, menos la casa real española, que declinó, pero mandó preguntar dónde era La Resolana, lo que entristeció a la tía y alegró a Tolito, a quien las únicas coronas a las que aspira son las que se beben; de las otras, nada.

En la primera cuestión, coincidió con el actual presidente, quien dice que no invitó españoles porque no le contestaron una carta que mandó y le parecieron groseros por eso; aunque el tío dice que no es cierto, que la verdadera causa por la que no los convidó fue porque el señor presidente tiene o tenía un abuelo de esa nacionalidad que no sabemos qué le pudo haber hecho, pero lo que es cierto es que al señor presidente le cae gordísimo su abuelo, y no deseo contradecirlo y por eso aborrece a los de esa nacionalidad.

Otra cosa que discurrió fue que tampoco vendrán a la percha los austriacos, los que tampoco nos tienen tan contentos, porque si usted recuerda, la señora Beatriz -que algunos dicen no es doctora- quería el penacho de Moctezuma y Tolito pensaba que si nos lo hubieran devuelto, el señor presidente, por su amor a los aztecas, podía haberlo usado para la trasmisión de poder, pero ni modo, no se le hizo.

Y Tolito sabe lo que es aborrecer, aunque él dice hacerlo por motivos religiosos, ya que el sostiene que la séptima prueba de la existencia de Dios (que incluso se le olvidó a Santo Tomás de Aquino) era que Dios existe porque cuando te casas el Señor te da un enemigo justo a tu nivel, ni más grande ni más chico, justo del tamaño que lo necesitas. Cuestión que no ha sido aceptada por ningún teólogo de ninguna religión conocida, lo que insultó al tío, que siempre se ha sentido como sujeto de plática directa con el Espíritu Santo y, por tanto, no le gusta que lo critiquen por sus opiniones.

Pero otra de sus afirmaciones, erróneas a mi juicio, es que, basándose según él en el Credo, afirma que Dios era mujer, porque en dicha oración se dice que “se hizo hombre”, de modo que como teólogo tiene mala fama. Y hace bien la tía Meme en mandarlo a lucas con sus teorías fuera de lugar, porque hay que decirlo, la tía es muy piadosa, siempre viste de negro riguroso y nunca sale en cuerpo, aunque por su esplendoroso cabús cubre mucha zona y un señor en una bendición del Santísimo, al levantar la vista se encontró con el espectacular fundillo de la tía abarcando el campo visual, lo que no es sancionable en virtud de que cada quien carga el derrière que puede soportar.

@enrigue_zuloaga