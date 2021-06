El tiempo fuera de un Alfaro presidenciable

El hecho de que el partido Movimiento Ciudadano haya conservado la mayoría en el Congreso y retenido Guadalajara y Zapopan y más de una cuarentena más de municipios, así como más de un tercio de las diputaciones federales en juego el pasado 6 de junio, hizo que las condiciones, en las que el martes pasado el gobernador Enrique Alfaro anunció que se tomaría nuevamente unos días libres, fueran muy distintas a cuando tambien pidió vacaciones hace justo tres meses.

Cuando en la última semana de marzo se tomó unos días, lo apunté aquí, pareció más bien un tiempo fuera para tomar aire por el difiícil momento que pasaba Jalisco de cara a las elecciones por la tremenda racha de hechos violentos del último cuatrimestre (entre los que destacan el secuestro y muerte del empresario Felipe Tomé, el asesinato del ex gobernador Aristóteles Sandoval, el comando que a plena luz del día levantó a un comensal en la zona de Andares y la ejecución de 11 hombres en La Jauja, en Tonalá, entre otros), por el rompimiento de los equilibrios y control en su partido naranja que causó la renuncia de su principal operador político, Ismael del Toro, a la candidatura de Guadalajara, y la llegada de Pablo Lemus, así como por la todavía grave pandemia y problemas en la vacunación de ese momento, y las protestas por la peor crisis de abasto de agua en al Área Metropolitana de Guadalajara.

Aunque la crisis de desbordada de inseguridad continúa y de enero a mayo han crecido los homicidios, feminicidios y agresiones en relación con el mismo periodo del 2020 en Jalisco, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el gobernador suspendió actividades esta semana luego de atribuir el buen resultado electoral naranja más a una aprobación ciudadana a su gobierno, que al voto de castigo al Presidente en la Zona Metropolitana o a que Lemus se haya convertido en el líder emergente que provocó la segunda ola naranja.

El mandatario estatal está tan convencido de su lectura y su diagnóstico político post-electoral que luego del 6 de junio y hasta antes de suspender actividades esta semana dio diversas entrevistas, en las que no sólo se volvió a colocar del lado de los que quieren poner un freno a la 4T (luego de que fue acusado por los dirigentes del PAN, PRI y PRD de ser un esquirol de Morena porque MC no se sumó a la alianza opositora), sino que no descartó buscar la presidencia para el 2024.

Si tiene los logros de gobierno, la fuerza o las alianzas partidistas y el proyecto de Nación para lograrlo, eso ya se verá, pero por lo pronto, al aceptar esa aspiración, cambió la estrategia de Emilio González Márquez, el último gobernador de Jalisco que buscó ser presidenciable pero que lo negaba, y cuando luego reconoció que sí, ya era demasiado tarde y nadie se lo tomó en serio.

Estamos, pues, ante un nuevo tiempo fuera de un Alfaro que regresará viéndose presidenciable, pese a todas las asignaturas pendientes que aún tiene como gobernador.

