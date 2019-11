El tesoro de Staffordshire

Hace una década, por julio de 2009, Terry Herbert andaba en los terrenos del agricultor Fred Johnson, cerca de Lichfield, Inglaterra, con un detector de metales que le había costado dos libras (unos 60 pesos) en una venta de cochera. Y entonces pasó una de esas cosas que se imaginan los niños que leen novelas: dio con un tesoro de a deveras, un tesoro grandísimo de casi cuatro mil piezas, muchas de oro y piedras preciosas. Después de estudiarlo por diez años, el director de la investigación, Chris Fearn, y su grupo de arqueólogos están por publicar un libro* donde afirman que se trata sin duda alguna del conjunto más importante de objetos anglosajones hallados en Inglaterra.

El hallazgo viene a cambiar por completo los conocimientos sobre los ejércitos de la época. De las cerca de 700 piezas estudiadas, la gran mayoría son parte de algun arma, sobre todo espadas, pero también hay joyas, monedas, arreos y otros objetos.

El profesor Fearn, de la Universidad de York, dice que es un botín de guerra, y que lo extraordinario es que puede iluminar de una época de la que se sabe bastante poco, cuando Inglaterra estaba dividida en una serie de pequeños reinos siempre guerreando entre sí. Los especialistas atribuyen el tesoro al rey Penda de Mercia, uno de los siete reinos de la heptarquía anglosajona del centro de la actual Inglaterra. Penda reinó en la primera mitad del siglo VII.

Según los arqueólogos, lo más sorprendente es que la mayor parte de las piezas están hechas de oro. Este dato por sí solo vino a cambiar la idea que se tenía, pues revela que no eran tan fantasiosas las descripciones de la epopeya de Beowulf sobre los tesoros de oro (aunque falta todavía hallar restos de dragones). Dice el profesor Fearn que “lo que nos este tesoro nos muestra por primera vez es que hubo una edad de oro, en sentido literal, en ese periodo de la Inglaterra anglosajona. Fue una época en que el oro de repente fue más accesible y lo convertían en piezas muy bellas para la elite guerrera”. Sin embargo, advierte que mucho del trabajo de los arqueólogos se basa en suposiciones, pues para tener información cien por ciento fiable sería necesaria una máquina del tiempo.

Los objetos del tesoro de Staffordshire son increíblemente bonitos. Vale la pena asomarse a la página del periódico Daily Mail donde están unas fotografías extraordinarias.** Hay un par de cascos extraordinarios (muy pocos se han hallado de la época) y una serie de alhajas que muestran un increíble nivel de refinamiento de los artífices del siglo VII. Tal parece que el tesoro fue enterrado muy de prisa después de alguna batalla o saqueo, y luego nadie se acordó de volver a buscarlo. Los museos de Birmingham y Stoke-on-Trent lo albergan ahora, y el descubridor y el dueño del terreno se quedaron con una buena cantidad de dinero, según las leyes inglesas.

