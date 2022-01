El tema Djokovic

Durante casi 20 días hemos estado escuchando y leyendo el tema del año y desgraciadamente no por los grandes logros del número uno del mundo, Novak Djokovic, sino por el tema de no querer vacunarse y además no respetar las reglas de Australia y de su propio país que tanto lo estuvo defendiendo y por las últimas noticias, hasta podría quedar preso en su propia tierra por no respetar las reglas.

El tema es sin duda el no quererse vacunar, puede ser muy respetable, como el de su alimentación que tiene este atleta en no hacer lo que millones de personas hacen, tanto en la vacunación como en su tipo de alimentación, la cual es muy sana y le ha dado muchos beneficios a su carrera tenística.

Acá hay una sola diferencia: en la elección de su tipo de alimentación le beneficia a él y no perjudica a nadie, y claro está que con su cuerpo él puede hacer lo que le pegue la gana. Pero en la vacunación, ahí está la diferencia. Este punto, y ya está comprobado por lo que nos está pasando actualmente, donde mucha gente se está contagiando, y más que al comienzo de la pandemia y más rápido, pero los hospitales no están llenos, los que se enferman, no están falleciendo en las cantidades anteriores, en fin hay un gran progreso al respecto.

Además “Nole”, como jugador de tenis, va de un país a otro, puede llevar el virus de país en país.

Otro punto es lo que pasó en diciembre, donde tuvo COVID-19, estuvo con gente y sin tapaboca, toda una imprudencia total. La gente que se acercó a tomarse una foto con él, pegado a él, pudo adquirir el virus. Y si alguna de estas personas tenía diabetes o alguna enfermedad que complicara la situación, es una irresponsabilidad, ¿no?

En el tema de tenis, para el Abierto de Australia es muy bueno que esté jugando, va a estar Rafael Nadal también, es el gran atractivo, y ahí la pregunta, ¿los organizadores vieron primero por el lado de los pesos y centavos, que por las reglas de su propio país, y el respeto a todos sus habitantes que cumplen las reglas que les marcan?, estén o no de acuerdo con ellas.

Creo que para terminar, y por todo lo que nos está pasando en estos momentos, tenemos que estar todos vacunados y terminar con est , siendo responsables y pensando en los demás y nosotros mismos, además del cubre bocas y el gel y la sana distancia.

La pregunta: ¿“Nole” podrá superar todos estos conflictos, que tuvo en todos estos días?, ¿podrá tener el nivel acostumbrado, sabrá tener ese equilibrio emocional?, o ¿veremos romper muchas raquetas, algún pelotazo a un árbitro?

Esperemos ver si puede jugar que lo haga con ese excelente tenis que tiene, que podamos disfrutarlo, solo falta que las autoridades tanto de Australia como de su país se lo permitan.

Estaremos pendientes en la TV de las primeras rondas del Abierto de Australia, que sin duda alguna por las grandes figuras que se dieron cita será y seguirá siendo el gran evento.