El teléfono y la etiqueta

Se necesita aplicar ciertas reglas elementales de trato social para no convertir este utilísimo aparato en un verdadero problema familiar o profesional.Con base en esto debemos analizar ciertos puntos importantes.

¿A qué hora se debe llamar? Para no importunar, no se debe llamar a una persona a su domicilio ni por la mañana antes de la 9 ni por la noche después de las 9. Tampoco hay que llamar durante las horas de la comida, porque es casi seguro que encontrará a su interlocutor, pero más seguro que lo molestará: el teléfono no está colocado al lado de su plato, por lo tanto absténgase de llamarlo, a menos que le haya fijado esa hora como la única en que puede comunicarse con él.

Los domingos y días festivos llame lo menos posible y no utilice el teléfono si no es para anunciar una buena noticia o para invitar a una fiesta improvisada; pero si tuviera que llamar por alguna otra razón, evite hablar de la oficina o del trabajo, que son temas generalmente reservados para otros días. Para comunicarse con una persona a su oficina debe llamar por la mañana alrededor de las 10 y por la tarde después de las 4.

¿Cómo llamar? Antes de hacer una llamada telefónica tome papel y lápiz, esto ahorrará mucho tiempo a usted y su interlocutor. Marque el número y en el momento que le contesten identifíquese pronunciando su nombre y apellido; solicite por orden de importancia los datos que necesita, anote, dé las gracias y cuelgue. No olvide que la persona que hace la llamada es quien debe colgar primero. Igualmente es la persona que llama quien debe volver a hacerlo en caso de que se interrumpa la comunicación. Si no encuentra en ese momento a la persona con quien desea hablar y es otra la que contesta el teléfono, la buena educación debe obligarlo a ser amable con ella, preguntar a qué hora puede encontrar a la persona que busca e indicar a qué hora volverá a llamar.

¿Cómo contestar? No existe alguna regla de buena educación que le obligue a contestar el teléfono. Si la persona que llama es cortés, no esperará más de cinco llamadas para colgar. En cuanto a la persona a quien se llama, si tiene interés en contestar procurará hacerlo lo antes posible.

Los errores que hay que evitar: Haga a un lado las bromas pesadas y los estallidos de risa intempestivos; la charlatanería inútil; falta de discreción; descortesía.

