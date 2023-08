El señor de los amparos

En junio pasado les comentamos que el ex secretario de Salud, Antonio Cruces Mada, recibió una sentencia de nueve años de cárcel por el delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones, pero la sentencia quedó sin efecto. Cuando se registró la audiencia del juicio oral tembló en la ciudad y presentaron fallas el audio y el video en el interrogatorio de un testigo. Pero todo sigue igual: aún no se confirma la sanción contra el ex secretario. ¿Le recortarán el castigo o qué?

Por lo pronto, nos cuentan que los amparos han afectado el proceso. Y la novedad es que Cruces Mada, aunque no lo crean, suma 150 amparos presentados, con la intención de salir de la cárcel. ¿Qué tal?



* * *



A pesar de que hay municipios afectados por la sequía, ayer el gobernador de Jalisco prometió que en el siguiente año no se aplicarán tandeos o cortes de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Mientras el Lago de Chapala está al 51% del nivel de capacidad y la Presa Calderón se ubica en el 41%, presumió que las obras concretadas y los proyectos en construcción (como El Zapotillo), garantizarán el líquido en la ciudad para evitar la crisis padecida en 2021.

¿Alguien se sorprende de que no habrá tandeos el siguiente año? Evidentemente que no. En el 2024 habrá elecciones en Jalisco.



* * *



Ante la ola de violencia que se vive en Los Altos, el fin de semana llamó la atención un boletín del Gobierno de Jalisco. Se tituló así: “Operativo de los tres niveles de Gobierno arroja la detención de siete presuntos generadores de violencia en la Región Altos Norte”.

Tras la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, el Gobierno estatal destacó el comunicado como parte de las reacciones de las autoridades; sin embargo, nunca se precisó qué o cómo participaron el Gobierno de Jalisco y los Ayuntamientos de Lagos y Encarnación de Díaz. Va parte del texto: “Tras los lamentables hechos registrados en Lagos de Moreno, se registró un enfrentamiento entre presuntos integrantes de un grupo delincuencial y oficiales de las fuerzas federales (Guardia Nacional), con saldo de siete personas aseguradas y una más abatida”.

Tanto las personas como los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

Los críticos se preguntan si el Gobierno de Jalisco participó… en escribir y enviar el boletín. ¿Es pregunta?