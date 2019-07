El segundo descenso del Atlas: fracasos en la Tierra y en la Luna

El 25 de julio de 1971 la atención de Guadalajara se concentraba en dos temas: la misión Apolo 15 y el posible descenso del Atlas, que se jugaba su lugar en Primera División en una serie de partidos contra Pachuca.

Se trataba de historias aparentemente opuestas: en el cielo, la osadía del programa espacial estadounidense; en la tierra, un club tapatío a la deriva que buscaba repescar su honor del fondo de la tabla.

Ese domingo en Pachuca Arpad Fékete, técnico del Atlas, usó su “formación del miedo”, que practicaba un futbol intimidatorio, aunque no siempre efectivo. Gamaliel perseguía a Acosta, Lasso acosaba a Madrigal, Quirarte no dejaba respirar a Miccio. Si Atlas descendía no iba a ser por no mostrar ferocidad.

El resultado fue un partido campal. Atlas se puso en ventaja dos veces, pero el marcador final fue 2-2. El árbitro francés Robert Wurtz fue golpeado con una botella lanzada desde la tribuna y Fékete se llevó como recuerdo de Pachuca un puñetazo que le provocó un corte en la ceja izquierda.

El 31 de julio los equipos se enfrentaron en el segundo partido de la serie. Un día antes el Apolo 15 había alunizado

“Esta roca estaba aquí antes de que los seres vivos vagaran por el mar de nuestra propia Tierra”, se maravillaba David Scott mientras exploraba la superficie lunar.

“Fue algo hermoso. Fue una cosa tan bonita”, decía al mismo tiempo en Guadalajara Magdaleno Mercado, que marcó para Atlas el gol de la igualada 1-1 en el Estadio Jalisco, donde aficionados de todos los equipos de la ciudad se reunieron para apoyar al equipo local.”Adelante, Atlas. Arriba el futbol tapatío”, se leía en una manta firmada “Porra popular Guadalajara”.

Con la serie empatada a un partido por bando, Atlas y Pachuca se enfrentaron por tercera ocasión, ahora en León. Atlas marcó intensamente y dominó el juego, pero terminó jugando con 10 hombres por la expulsión de Lasso al 65’. El resultado fue un 2-0 a favor de Pachuca con goles de Madrigal (15’) y Acosta (75’).

En los vestidores, un pequeño olimpo rojinegro lamentaba la tragedia. Estaban ahí el “Pistache” Torres, el “Che” Valdatti, el “Astroboy” Chavarín. “No podemos hacernos a la idea de tener que jugar en Segunda”, decía el ingeniero Juan de Dios de la Torre.”¡El Atlas no ha muerto! ¡Viva el Atlas!”, gritaban los seguidores rojinegros, súbditos de un rey derrocado.

Mientras tanto, en la asepsia del espacio, los astronautas del Apolo 15 estaban ya inmersos en la trayectoria de su propio descenso de categoría.