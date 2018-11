El reto de profesionalizar México

Se puede afirmar que nunca como ahora, la coyuntura del cambio en los tres ámbitos de Gobierno, se presta “como anillo al dedo” para cumplir con nuevas y añejas promesas de conformar gobiernos diferentes, en los que los cargos de mayor responsabilidad -por lo menos- sean definidos en base a la capacidad, experiencia y preparación de sus titulares y sus equipos de trabajo. Esta es una oportunidad que difícilmente se podrá volver a repetir.

Aunque el titular del Gobierno federal encabece a un partido político diferente al de quien gobernará nuestra entidad y quienes ya gobiernan en la zona metropolitana de Guadalajara, es de esperarse que todos ellos actúen con profesionalismo y plena conciencia acerca de lo que se debe de hacer para iniciar una nueva etapa en la vida de nuestro país, entidad y sus municipios: Profesionalizar el servicio público.

Quienes no conocen la naturaleza humana o sólo se empeñan en beneficiarse de una historia de corruptelas y malas decisiones, se asustan o dicen asustarse porque se invita a los amigos, parientes y aliados a trabajar en los cargos de mayor responsabilidad, lo que en las condiciones actuales ha sido lo “normal”, si consideramos que éstos fueron o son personas que coadyuvaron para que los electos pudieran llegar al poder público. No obstante, como sociedad debemos de apelar y exigir la madurez necesaria que los susodichos sean colocados en las áreas en las que cuentan con experiencia probada, y sus nombramientos no representen “una beca” para que vengan a aprender echando a perder.

La ocasión e stá, reitero, que ni pintada para que se tomen decisiones inteligentes a favor del pueblo. Para que los jóvenes reciban las oportunidades necesarias para adquirir experiencia, sí, pero cada uno en su lugar. Lamentablemente, nuestro país es uno de los muy pocos en el mundo, si no es que el único, en el que se “desecha” a sus recursos humanos mejor formados -el verdadero capital social- por haber rebasado los 45 años de edad, o por pertenecer a un partido diferente al que gobierna. En este sentido, también nos hace falta mucho por aprender de las naciones del primer mundo.

Si en México y Jalisco se votó por un cambio, las autoridades electas tienen una gran oportunidad ante sí para lograrlo. El reto, las presiones y tentaciones no serán fáciles de vencer, pero vamos a ver de qué están hechos. Los discursos son para convencer en las campañas políticas, los hechos para trascender ante la opinión pública.

APUNTE

Designar a una persona en un cargo en el cual de antemano se sabe que no está preparado -teórica y experimentalmente-, o aceptar dicha responsabilidad sin tales elementos: es corrupción.

En cuyo caso, el futuro de México y Jalisco permanecerá en el “ya merito” y nunca tendremos una sociedad desarrollada.