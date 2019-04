El renglón olvidado por AMLO

Pues no, no aparece.

Pareciera que el tema no existe.

Ni para bien ni para mal, AMLO en sus múltiples mañaneras, discursos y demás formas de comunicar se ha referido a la digitalización o la brecha digital.

En medio de tantas alocuciones y promesas de repartir recursos por aquí y por allá, el Presidente no ha mencionado la enorme distancia que existe entre quienes tienen acceso a las nuevas tecnologías (fundamentalmente internet y la digitalización) y quienes no, y que marca una enorme diferencia entre evolución o estancamiento.

La brecha digital, esa barranca que existe entre unos y otros, aumenta día con día, y mientras pasa el tiempo y ni siquiera se menciona, crece, se agudiza y margina aún más a quienes ni remotamente manejan las herramientas tecnológicas que ha traído consigo la digitalización.

Por lo menos en discurso, los gobiernos anteriores mencionaban la importancia de estar al día en las nuevas tecnológicas y evolucionar con ellas. Se hablaba incluso de nuestro país como un buen lugar para la innovación y el emprendimiento, esto fundamentalmente por la cercanía con Silicon Valley en California, Estados Unidos, la capital mundial de la innovación y los nuevos desarrollos, y por el enorme talento de los jóvenes mexicanos para subirse a esa ola, establecer redes entre ellos y provocar nuevas ideas.

Es cierto que, por ejemplo, a través del Instituto del Emprendedor (que descanse en paz) seguramente se perdieron muchos recursos ya sea por la corrupción, el dispendio o porque fueron a parar a proyectos de dudosa rentabilidad. Pero por lo menos se creó la sensación de que “algo” había qué hacer para subirse a esa ola que mueve a los principales países del mundo.

En nuestras fantasías incluso llegamos a pensar que si en México se conseguía dar acceso a las nuevas tecnologías a la siguiente generación de los pobres más pobres del país (ese doloroso 50%) se abría una posibilidad real de combatir a la pobreza: era un dar herramientas efectivas para que esas nuevas generaciones, por marginadas y relegadas que estuviesen, reconocieran sus talentos y habilidades y “empujar” a toda esa clase a mejorar.

Pero no, para el actual Gobierno el tema no existe y por lo que se ve no va a existir.

Por supuesto que lejos de la promoción y discursos oficiales hay toda una generación de emprendedores digitales en nuestro país quienes, por necesidad propia, están haciendo la tarea, y evolucionan tecnológicamente a la par que potencias mundiales.

Pero son los menos.

Y por lo que se ve, están cada vez más aislados.

Ellos seguirán evolucionando, estarán muy por encima del promedio nacional, mientras estamos condenando a millones de jóvenes a permanecer estancados (sin darse cuenta) y agravando la situación, porque esto es muy dinámico y cada día que dejamos de hacer algo por reducir la brecha digital, esa brecha por su naturaleza crece y crece.