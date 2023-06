El primero en Jalisco

Nadie duda que Jalisco es importante en todos los sentidos. Y más en el tema electoral.

Resulta que Adán Augusto López será la primera “corcholata” en pisar el Estado, en el arranque de la disputa por la candidatura presidencial de Morena.

Aunque el morenista figura como una pieza clave en la trayectoria política de López Obrador en el Sur del país, llama la atención que su último evento como secretario de Gobernación fue en Nayarit. Y nos dicen que, a partir del próximo lunes, iniciará su proyecto político en Jalisco. Comienza en Puerto Vallarta, luego se viene al Paraninfo Enrique Díaz de León de la UdeG y cierra con una asamblea en el Centro tapatío. Una de sus piezas claves en el Estado será su vocera Itzul Barrera.

Tiene en la mira el Occidente del país en el comienzo de la precampaña… o como se le llame.



* * *



Alberto Uribe, Hamlet García y Favio Castellanos son de grupos políticos muy diferentes, pero coinciden en su apoyo a Marcelo Ebrard.

Y dicen que todavía están festejando que se aceptaran algunas condiciones de Ebrard para la contienda interna, pero ya les están comiendo el mandado los simpatizantes de Sheinbaum.

Según eso, estarán activándose hasta que termine esta semana, porque el recorrido por el país para las “corcholatas” empieza el 16 de junio.

Como que les falta colmillo o están muy confiados.



* * *



Las autoridades estatales remarcan una y otra vez que la estrategia en materia sanitaria es de las mejores, luego que en el arranque de la administración se decidió no formar parte del Insabi. Ahora que ese programa federal fue sustituido por el IMSS-Bienestar y que Jalisco tampoco se sumará, el Gobierno de la República se pronunció al respecto.

López Obrador subrayó que, si bien las Entidades tienen la autonomía de decidir si se suman o no al nuevo sistema de salud, aquellos Gobiernos que no se han incorporado al programa no han podido con el reto de brindar salud de calidad.

Obviamente se refirió a Jalisco, Yucatán, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro.

Para el Presidente hay “algunos” casos en los que los gobernadores no quieren sumarse al IMSS-Bienestar porque tienen deudas con políticos y empresas privadas. ¿A quién se referirá?