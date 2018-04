El primer fraude electoral del 18

Tiene razón el magistrado electoral local, José de Jesús Angulo, cuando dice que el caso de “El Bronco” es el mismo de “Lagrimita”. ¡Esa película ya la vimos en Jalisco! El tribunal electoral (en ambos casos fue el federal) decidió darles a ambos payasos la oportunidad de participar en la elección porque les faltaron pocas firmas y los pobres angelitos no tuvieron la oportunidad de arreglarlo porque no supieron a tiempo que habían hecho trampa. Si les hubieran dicho antes que ellos estaban haciendo trampa, pues la habrían dejado de hacer y así sí hubieran alcanzado el apoyo necesario.

“Lagrimita” ni cuenta se había dado de que llevaba apoyos de otros estados para contender por la alcaldía de Guadalajara y “El Bronco” nunca supo que cientos de miles de credenciales eran piratas y que otros cientos de miles eran fotocopias.

Pues que con su pan se lo coman. Al menos en el caso de “El Bronco” no tuvimos que gastar en la reimpresión de las boletas. Con “Lagrimita” (Guillermo Cienfuegos), gracias a la benevolencia de los magistrados, no solo se tuvieron que gastar dos millones y medio de pesos adicionales, sino que la elección misma se puso en riesgo porque esto se hizo solo unos días antes de la jornada electoral. Imagínense si no se hubieran alcanzado a imprimir. Por cuidar al inocente tramposo, la jornada misma se hubiera comprometido.

Con “El Bronco” hay tiempo no solo para las boletas, sino también para que participe en debates y para que los mexicanos que no son magistrados electorales le den una lección, como se la dieron los tapatíos a “Lagrimita”. Que nadie vote por él y que los dioses de la República confundan a sus pocos seguidores.

Porque “El Bronco”, como los otros tramposos, no solo no debe estar en la boleta, debería estar en la cárcel o cumpliendo el histórico papel de gobernar un Estado sin partido político por primera vez en la historia de nuestro país.

Esa es su tarea, y no ponerse a la sombra del malhadado camino abierto por Lagrimita.

Dirán que esta vez destilo hiel por la pluma y tienen razón. Cómo no perder la compostura cuando un tribunal decide que la trampa tiene sus recompensas cuando se tuerce la ley.

El argumento, tanto de “Lagrimita” como de “El Bronco”, más los que ahora se sumen, es que el INE no les avisó a tiempo que estaban haciendo trampa y eso los dejó en la indefensión pues cuando fueron avisados ya no pudieron corregirlo. En español, de eso se trata la leguleyada que cuatro mediocres magistrados aceptaron como argumento jurídico garantista. Pobre “Lagrimita”, pobre “Bronco”, pobre Armando Ríos Piter: violaban la ley y nadie los regañó a tiempo.

Lo que hicieron los magistrados, otra vez, fue validar un fraude. El primer fraude electoral del 2018, la primera alteración de la voluntad ciudadana en este proceso.

