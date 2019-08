El peso de las palabras

Actualmente, un tuit de Trump puede alterar los mercados y causar pánico a nivel global. El alcance que nos brindan las redes sociales y los medios de comunicación para emitir una opinión sobre el tema que queramos no tiene precedentes. Con un mayor alcance para influir a nuestros alrededores por medio de las palabras se acompaña una mayor responsabilidad al momento de hacerlo.

Un ejemplo interesante de este tema llegó a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace unos años. Dentro del caso, un periodista utilizó la palabra “puñal” dentro de su columna al momento de criticar al dueño de un diario y a otro periodista. Como respuesta, el periodista ofendido reclamó el respeto a su honor. La Primera Sala, con una mayoría de tres votos contra dos, resolvió que la palabra empleada contra el periodista resultaba ser una expresión homófoba y que componía una categoría de un discurso de odio.

El ministro Cossío Díaz, quien votó en contra de lo anterior, consideró dentro de su voto particular que ofender no es discriminar y que la Primera Sala confundió un insulto con una discriminación. Esto, ya que la palabra “puñal” en este contexto específico no se encontraba dirigida a menospreciar a la comunidad homosexual sino más bien a recalcar los defectos o la sumisión del periodista. Esto significa que en el contexto no se dieron las condiciones para decir que las expresiones utilizadas hayan sido homofóbicas. Concluye que un tribunal no debe fungir como policías de palabras sino más bien debe identificar casos particulares dentro de los cuales se deban prohibir en caso de generarse odio contra un grupo particular.

La libertad de expresión encuentra su límite en el momento que se perjudica el bienestar de un tercero. Coincido con la postura del ministro Cossío, en el sentido de que se deben identificar casos específicos donde se genere odio contra un grupo social para prohibir a toda costa dichas palabras. Si algo nos demuestra este ejemplo es que tenemos que ser extremadamente cuidadosos al momento de emitir alguna opinión. En una sociedad tan diversa y cambiante como en la que vivimos, debemos fomentar en todo momento una actitud de respeto y de protección de los derechos de los grupos sociales vulnerables.

Vivimos en tiempos volátiles donde nuestras palabras pueden tomar dos cursos: edificarnos uno al otro por medio de ideas positivas o bien, hacer exactamente lo contrario y encaminarnos al detrimento social. Esta es una decisión que debemos tomar todos los días y que no debemos perder de vista. No cabe duda que las palabras son la herramienta más importante que tenemos como seres humanos para moldear nuestro entorno.