El país es mucho más que un sí o un no

Del enseñante de filosofía y buen divulgador de ésta, Eduardo Infante: “Hoy nos levantamos conscientes de que, por mucho que nos esforcemos, jamás podremos construir la sociedad buena y justa que los hombres de otro tiempo soñaron.” (…) “El interés general ha quedado reducido a un agregado de egoísmos y el bien común ha sido sustituido por la voluntad de la mayoría, una de las múltiples formas que tiene la tiranía.” Ante la proximidad del día en el que cierta noción de la democracia nos hace guiños, y luego de tantas palabras emitidas a favor y en contra de hacerse cómplices de la “revocación de mandato”, quizá un poco de imaginación y sarcasmo venga bien.

Lunes 11 de abril, Ciudad de México. El país, que significa: el pueblo más aquellas y aquellos que el régimen no considera integrantes de aquél, amaneció sumido en la incredulidad, la jornada de revocación de mandato convocó a las urnas a 48% de los inscritos en el padrón. Largas filas de gente ungida de paciencia y convicción se formaron en las casillas instaladas por el Instituto Nacional Electoral. Tamaña participación causó que los ciudadanos, mujeres y hombres, encargados de contar los votos terminaran su labor en la madrugada. Sin embargo, el programa de datos preliminares del INE muestra una tendencia que luce irreversible.

A la pregunta: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por la pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?” 49% optó por “Que se le revoque el mandato por la pérdida de confianza”, en tanto que 38% prefirió “Que siga en la presidencia de la República”. Si la diferencia se confirma, dado que la participación supera el porcentaje establecido en la Ley Federal de Revocación de Mandato, 40%, y las cifras son validadas por el Tribunal Electoral, el artículo 60 de la citada ley es terminante: “Si los resultados de la jornada de votación de la ciudadanía indican que procede la revocación de mandato, la persona titular de la Presidencia de la República se entenderá separada definitivamente del cargo, cuando el Tribunal Electoral emita la declaratoria de revocación. Hecho lo anterior, se procederá de forma inmediata según lo previsto en el último párrafo del artículo 84 de la Constitución.” El país está sumido en la incredulidad.

El mentado artículo, la parte que nos concierne para lo que hoy parece venírsenos encima, reza: “En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo.” En la “Mañanera” de hoy, el mandatario aseguró que si el triunfo de la revocación se ratifica será muestra de lo que él ha venido diciendo desde que inició su carrera política: sus enemigos, conservadores y corruptos, con Lorenzo Córdova y Ciro Murayama al frente, lograron engañar a millones. En tanto, a las afueras de Gobernación, del Senado y del Palacio de San Lázaro el Comandante en Jefe apostó tropas, para evitar, acentuó, que se desborden las pasiones, y de paso para que la transformación que él encabeza no se detenga. El país está sumido.

Lunes 11 de abril, Ciudad de México. Durante el fin de semana que recién terminó, desde las grandes ciudades del país largas caravanas de vehículos salieron rumbo a los sitios turísticos que durante dos temporadas vacacionales de Semana Santa estuvieron casi cerrados; el fin de las restricciones y la pérdida del miedo a Covid-19 agitaron la bandera verde para que la gente arrancara en busca de la normalidad perdida.

Por lo demás, ayer sucedió la jornada de revocación de mandato. La participación fue baja; según el recuento preliminar del INE, la participación puede no rebasar 19% del padrón. Esta mañana el presidente, desde su finca en Tabasco, anunció que el fiscal hará una investigación honesta y exhaustiva respecto al papel del Instituto Electoral, pues “la información que nosotros tenemos -dijo- es que todavía el sábado el pueblo se inclinaba mayoritariamente hacia que sus integrantes salieran a sufragar”.

En otras notas relevantes del inicio de la Semana Santa, Will Smith publicó un video en sus redes sociales, se ve a su esposa colocándole una corona de espinas y abofeteándolo mientras grita: “¿Por qué golpeaste a Chris Rock en cadena global?” Luego de lo cual el actor, lloroso, pide perdón a toda la humanidad, y a la Academia.

Resta una semana para continuar deshojando la margarita: si voto, no voto. La alternativa que cada cual tome tendrá la marca de la libertad, a la que cada cual está obligado: es vía para conjurar tiranías. Lo que no impide exponer algunas consideraciones. ¿Por qué un ejercicio evidentemente partidista, promoción personal del gobernante, lo interiorizamos como deber cívico, como gesto de responsabilidad social? ¿Hay alguien que juzgue democrático el que menos de 1% del padrón decidiera la cancelación del aeropuerto de Texcoco? ¿Cuántos se lamentan por no haber dado su opinión sobre la posibilidad de que se investigara conforme a la ley a los políticos del pasado que presumiblemente delinquieron? ¿Muchos sufren por no haber estado en Atlixco el día que el presidente preguntó, para que le respondieran con la mano alzada, si México debía mantener el diálogo, la conciliación y el acuerdo con Donald Trump? Si innovar en democracia es un valor, no desestimemos la figura de “castigar con el látigo del desdén” a un político cuyo único alimento, y fin, es la luz de los reflectores. Ninguno de los resultados posibles cambiará su “estilo personal de gobernar”.

