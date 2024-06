El oso y el bosque

“¿Preferirías estar atrapada en un bosque con un hombre o un oso?”, es una pregunta evidentemente hipotética. Se cuestiona sobre una situación ficticia, poco probable y quizás hasta absurda, pero se convirtió en la pregunta del millón… del millón de reacciones, de comentarios y de likes. Y le dio la vuelta al mundo por sus respuestas.

Un medio digital de Londres fue el primero en lanzar la interrogante; salió a entrevistar aleatoriamente a mujeres en la calle y les dio a escoger entre uno de estos dos escenarios imaginarios. En el pequeño vídeo publicado en la cuenta de Tik Tok @screenshothq, de ocho chicas ¡siete eligieron estar atrapadas con un oso!

La pregunta se hizo tendencia y se replicó en distintas plataformas de redes sociales, cuestionando ya no sólo a mujeres de Europa sino también de América Latina. Y las respuestas y el razonamiento fueron similares: la mayoría preferirían toparse con el oso. ¿Por qué?

“El oso me mata sin intentar hacerme nada más”… “Si el oso me ataca, no me preguntarían que qué llevaba puesto”… “Si digo que el oso me atacó me van a creer y si me mata es más probable que si busquen y encuentren mi cuerpo”… “Si el oso me ataca, no me dirán que yo lo provoqué”… “El oso, él me mataría por instinto animal, no por placer y satisfacción”… se lee en los comentarios al vídeo de @screenshothq.

La pregunta hipotética resultó más que reveladora, y una situación tan poco probable y absurda evidenció el gran temor que existe entre las mujeres, de todo el mundo, a ser atacadas por un hombre. Y al margen de la cantidad de memes que surgieron por preferir al oso, las respuestas plantean una seria reflexión y análisis de la violencia de género, los riesgos inherentes a ser mujer y la recurrente práctica de culparlas de ser víctimas de las agresiones.

Pero esta terrible realidad no sólo es percepción: una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia al menos una vez en su vida, según cifras de ONU. Una situación que tampoco es ajena a los caballeros, y para muestra la misma pregunta, pues a ellos también se les comenzó a cuestionar sobre qué preferirían, ¿que su pareja o su hija se topara con un hombre o un oso? Las respuestas fueron similares: ¡eligieron al oso!

“¿Preferirías que nuestra hija se quedara atrapada en el bosque con un oso o con un hombre?”, le preguntó la influencer Meredith Steele a su marido, en un vídeo compartido en su cuenta @Babiesofsteele. “¿Que tipo de hombre?”, le replicó.

“Es todo lo que sabemos: hombre o un oso”, le responde Steele. Y ante lo dudoso de su marido, le planteó: “¿Y si fuera una mujer o un oso?”; de inmediato le respondió: “Una mujer”. Finalmente y después de dudarlo, el hombre también eligió el oso, esperando que este fuera amigable.

Aunque las respuestas pudieran parecer exageradas, usted ¿qué elegiría?