El nieto del general sabrá de seguridad, pero no creo hable castilla

Pues resulta que Claudita en su versión de la mañanera ha hecho declaraciones sobre seguridad, a donde la acompaña don Omar García y no crea que le digo Claudita por llevado, sino que no conozco el apellido de Dulces nombres y ni modo que al referirme a ella le diga la Sra. Claudia de Dulces nombres. Y como no quiero ser grosero ni maleducado, necesito saber cómo se apellida para referirme a ella, ya que tampoco creo deba decir la presidenta, porque si lo hago, cuando hable de don Andrés tendré que decir “el presidento” y ese problema me lleva a pensar que no quiero imaginarme los desfiguros que en las cortes han hecho, pero es peor cuando me cambian el idioma al hablar.

Y así la señora dijo que la cosa está bien, que lo que la raza pelona (the fucking raza) considera que está bien y dieron un informe sobre la seguridad, que Claudita piensa que esto es un paraíso, que la gente se queja porque son una bola de chillones y la verdad es que si quejarse es por chillones, pues si cada día amanecemos con las noticias de puños de muertos, por todos lados muertos, heridos y desaparecidos, pues creemos –justa o injustamente– que la cosa está del perrazo y no decimos que ellos estén de playones tragándose los mocasines, no, según dijo don Omar García –nieto de mi general Marcelino García Barragán, muy querido por estos rumbos y muy criticado por los rumbos de la gran Chilangostlán–, están haciendo un papelazo y que han arrestado a más de tres mil delincuentes, desde luego, ajenos al gobierno, lo que es evidente y no conozco a nadie que afirme lo contrario, pero que son pleitos entre cárteles de diferentes grupos y estados, y que la medición indica que los delitos van para abajo.

Y yo digo que el gobierno es muy, pero muy malo sacando cuentas y como creo ya no hay aritmética en las escuelas, pero yo cuando menos nunca había sabido de descabezados y de líderes de bandas secuestrando a otros líderes, o sea, actuando como policías gringos, eso nunca lo había visto; pero, así como no saben aritmética y no saben sumar, tampoco saben hablar. Que me disculpe el nieto del general, pero en La Resolana (muy cerca de la tierra de su abuelo) a un crimen donde se murieron diez se le dice matanza, no importa si iban a dispararles las paletas o buscando a uno o a varios, o si no tenían ganas de matarlos, si se mueren diez es matanza y no “matanga dijo la changa”; en castilla es matanza y “sin cabeza” es decapitado, haya o no haya mala intención o provecho de su actividad.

Estoy seguro de que no es fácil, pero para empezar vamos designando a las cosas por su nombre, digo, para entendernos.