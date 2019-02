El mexicano indiferente

Ante los cambios que están sucediendo en México, ya no habrá otra alternativa que dejar de ser indiferentes. Hasta aquí va a llegar la pasividad por los asuntos públicos.

Esta vieja y temible apatía se tiene que quedar atrás. La sacudida y el despertar del nuevo México ya eran inaplazables. Como quiera que sea, el flamante Presidente de la República está despertando la conciencia adormilada, y aun con lagañas en los ojos, de tantos inconscientes transeúntes que no se quieren dar cuenta de que esto ya no va a ser lo mismo de siempre.

Veamos cuatro consideraciones del motivo de nuestra indiferencia:

A) Estamos mucho más enfocados en la familia que en la comunidad, nos interesa lo inmediato de nuestras rutinas diarias. Acabamos siendo individualistas y por ello nos ocupamos sólo por las relaciones directas. Las demás, francamente no nos importan. Es más, hasta llegamos a tener dificultades para cumplir con nuestra asistencia a las juntas de padres de familia en la escuela de nuestros hijos. Simplemente tenemos una mirada corta, los asuntos públicos se salen de nuestro radio de interés.

B) Los temas comunitarios los ponemos en el cajón de los asuntos políticos o del Gobierno y entre menos sepamos, mejor. Que se encarguen otros, a mí no me importan hasta que me afecten directamente. Yo sólo barro el frente de mi casa, la cuadra no me interesa, que cada quien haga lo suyo. Hay un desdén por la colonia y, en general, por la ciudad y el país. Sólo a los que tienen interés en las noticias y leen los periódicos son a los que les puede atraer saber más allá de lo que sucede en sus narices.

C) El desprestigio de la clase política y la corrupción han logrado alejar a la gente de las tareas colectivas y sólo algunos están interesados en la administración pública. Y lamentablemente los pocos que sí lo están buscan más un hueso que roer, en vez de realmente querer servir a la comunidad.

D) Nuestra vida social está muy enfocada en el trabajo diario, nos preocupamos más por sacar la chamba que nos toca y punto. Los ratos libres son para descansar y, sobre todo, para divertirnos. Para eso sí estamos listos. La fiesta y la pachanga nos mueven más que cualquier otra cosa. Así que los enfadosos asuntos políticos y administrativos nos incomodan. Y entre más lejos, mejor. Tal vez algún tema ideológico o moral-religioso nos puedan atraer momentáneamente, como participar en una marcha a favor o en contra del aborto o algo así. De lo contrario no hay modo de involucrarnos. Son muy pocos los valientes y comprometidos que se meten en algún movimiento. Pues de seguro hay muchas más razones para ser indiferentes, pero lo que sí me queda claro, es que estamos caminando a que la gente despertemos y tengamos que hacer algo. El desabasto de gasolina, sólo fue una probadita de lo que se puede venir. Ya no va a ser fácil quedarse al margen y vivir en la pachorra y el desinterés en el que hemos navegado.