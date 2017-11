El líder saldrá del Clásico Regio

En la última jornada de la temporada regular del Apertura 2017, se definirá el equipo que culmine la campaña como líder de la clasificación, y tener la ventaja que conlleva terminar como el primero de la tabla de posiciones.

El Monterrey de Antonio Mohamed ha ocupado ese lugar de privilegio casi toda la temporada, pero está en peligro de perder esa posición si no es capaz de evitar ser derrotado por los Tigres este sábado en su flamante estadio en una edición más del Clásico regiomontano uno de los más calientes y apasionados del futbol mexicano.

Por si fuera poco, la directiva del Monterrey quiso prohibir la entrada de aficionados que portaran la camiseta de los Tigres, lo que provocó gran revuelo no sólo en la urbe regiomontana, sino en el país, pues la Profeco amenazó con imponer una fuerte sanción económica a los Rayados en caso de llevar al cabo su plan original, e inclusive se llegó a comentar que el partido se jugaría a puerta cerrada, cosa que finalmente se descartó ante la decisión del Monterrey de echar abajo su idea original de no permitir el ingreso de personas con la camiseta de los Tigres.

Sin duda este partido es de alto riesgo en cuestión de seguridad por la gran rivalidad y pasión conque lo viven en la cancha y la tribuna las aficiones y jugadores de ambos equipos, y más ahora que los Tigres de Ferretti buscarán arrebatarle el primer lugar al Monterrey de Antonio Mohamed, que llegará motivado por pasar a la Final de Copa venciendo 3-0 en penales al América.

Durante los dos años que viví en Monterrey 1999 y 2000 me tocó vivir cuatro juegos de estos cotejos, dos en el Universitario y dos en el Tecnológico y allá se vive diferente a otros “Clásicos”; en la Sultana no ves a parejas con diferentes casacas, o eres tigre o rayado y no ves como aquí a una pareja con las casacas del Atlas o las Chivas, es otra cosa, no sé si mejor o peor, pero si diferente, y en ese cotejo que se jugará mañana estará en juego además de la satisfacción de vencer al adversario tradicional de la industriosa urbe regiomontana terminar en el liderato de la clasificación de este Apertura de 2017.

Además de este partido, la Fecha 17 tiene otros duelos, como el de este viernes entre los dos equipos poblanos, Lobos BUAP contra Puebla, así como el de Atlas vs. Pachuca, donde los rojinegros buscan meterse a la Liguilla.

Para mañana sábado Cruz Azul recibe al Veracruz y requiere del triunfo para colarse a la Fiesta Grande, Querétaro recibe a Pumas, ambos sin opción de calificar, y Chivas se despedirá de esta campaña visitando al León, mientras Necaxa será anfitrión del Morelia: y para el domingo Toluca recibe a Xolos y Santos al América, partido este último que narraré a través de ESPN a partir de las 6:00 PM.