"El gran engañado"

Es muy fácil la vida, sobre todo que hay quien la crea, un sujeto dispuesto a creer pero permanente engañado en nuestro entorno lo es el presidente López Obrador, pocas gentes tan dispuestas a ayudar, pero sin duda uno de los sujetos más crédulos que hay. Uno de sus proyectos iniciales fue una pensión para los mayores de 68 años, y aunque él cree que así lo está haciendo, lo cierto es que alguien encargado del tema es nada menos que un modelo de corrupción y engaña al presidente porque en lugar de servir ha hecho un negocio de corrupción y se carrancea el dinero,

Al presidente le dicen que ya se entregó ese dinero a los viejos, nada más falso, los que dicen estar repartiendo se lo están robando, así, con todas sus letras se lo están robando y lo peor es que están engañando al presidente, quien está creyendo que ese dinero está entregado, por lo que muchos, muchos creen que el señor presidente es el que se está robando el dinero que finge entregar a los viejos. Personalmente me opongo a esa creencia, aunque de hecho a la mayoría de viejos no le dan esa mensualidad no es porque él se lo robe, quienes se la roban son los encargados y ellos engañan al presidente y ellos son los corruptos.

Hace un par de años manifesté públicamente que yo no creí que terminaran la línea tres, pues ahora abusando de la credulidad del señor presidente alguien le dijo que ya lo habían terminado y él, con buena voluntad se la creyó y et urbi y et orbi lo dijo y provocó la risa de cuanta gente conoce el mamotreto.

Repito que a él le mintieron, le mintieron miserablemente, haciendo que él les crea y quede el ridículo, yo todavía sigo pensando que antes de que termine el año no lo veremos funcionando, pero yo no soy más que un ciudadano que observa construir castillos de nieve pero que me choca el engaño.

El domingo en su informe mencionó como logro la línea tres y todos los tapatíos sonreímos, porque sabemos que era una obra inacabada de Peña, por la que sin duda alguna debió ser castigado él y su amigo el constructor que no me acuerdo cómo se llamaba y que acaba de morir, ellos sí debieron haber caído a chirona y no el señor presidente Andrés Manuel López Obrador a quien engañaron así como con el tema de pensión de viejos, la línea incompleta.

Así el informe anunció la existencia de ese tren peñista que no ha funcionado, ojalá que alguien le diga la verdad porque no es justo que lo hagan caer en un error o en muchos como estos dos.

@enrigue_zuloaga