El gran ausente

Dante Delgado, franquiciatario mayor de Movimiento Ciudadano, tiraneteó en el evento “Pensar México”, en el marco de la FIL Guadalajara. ¿Qué país queremos? Un país con el Frente en alto, claro.

Todos lo acompañaron, menos uno.

En primera fila andaban Ismael del Toro, Enrique Ibarra, Ramón Guerrero, Alex Hermosillo y hasta Rafael Valenzuela. Pero nunca llegó Enrique Alfaro, a pesar de que más tarde tenía un evento en la feria.

Para atajar rumores, Dante deslizó un mensaje: el Frente nacional nunca quiso la gubernatura de Jalisco (claro, porque esa tiene dueño). Bien fintado.

***

¿Ayónde irá?

Francisco Ayón, el archisecretario de los 16 cargos, dejó al fin la Secretaría de Educación. Una gestión, si hay que calificarla, laboriosa y omnipresente, a pesar de las turbulencias de la reforma educativa.

El desgaste de Ayón, más bien, fue al interior del partido y del círculo cercano al gobernador: tanto poder genera enemistades. Sus detractores lo acusan de haber operado como un tricolor muy atucanado en la última elección.

Su destino en 2018 aún está bajo resguardo. No ha mostrado sus cartas porque, ¿espera un as bajo la manga? Si Aurelio Nuño es el coordinador de campaña de José Antonio Meade, Ayón conseguirá ese as. Y llevará mano para… ¿el Congreso local, federal, Guadalajara?

***

Ay, Meade, ¡no te rajes!

La cargada priista (circa 1970) a favor de su destapado y precandidato José Antonio Meade, sigue en pleno. Ayer el ungido (urgido de que la militancia dura lo haga suyo para la grande, sin albur) se reunió con presidentes de los Comités Estatales del PRI en la Ciudad de México.

Allí estuvo Héctor Pizano, pastor de ovejitas tricolores, ¡meee!, en Jalisco. Y aprovechó, nos cuentan, para invitar a Meade a iniciar su campaña en Jalisco, como lo hizo Enrique Peña Nieto en 2012.

A ver si el ex secretario de Hacienda le toma la palabra.

Por lo pronto, en los círculos priistas a nivel local, están a la espera de las definiciones. Que se cumpla el trámite de publicar sus convocatorias y, sobre todo, que se concrete si acá también habrá destape y cargada a favor de Arturo Zamora, como ya advierten algunas voces.