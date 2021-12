El gobernador está listo para 2024

Apenas hace una semana, en esta Palestra 20, preguntaba: “Enrique Alfaro, ¿presidenciable?” (1 de diciembre 2021 ni).

El tema se fundamentó en análisis de discurso y comportamientos públicos del mandatario. Ahora, el mismo Enrique Alfaro Ramírez ha respondido como acostumbra, en medios informativos de otras latitudes: “Construir un liderazgo de la oposición no puede partir de una simple aspiración personal. Tienes que generar condiciones para poder cumplir con tu responsabilidad. Lo que yo puedo decir es que estoy absolutamente claro de que no voy a faltar a mi responsabilidad política con este país. Sé que me va a tocar jugar un rol. Y si ese rol es el de ser candidato, pues creo estar más que preparado para hacerlo”.

El gobernador de Jalisco respondió así a una entrevista publicada en El País este 6 de diciembre.

En política, se insiste, no se dan las coincidencias.

La declaración del autodestapado se da en circunstancias perfectamente alineadas en el tiempo.

La primera, un estudio de opinión publicado por el grupo editorial Reforma, justo el día después del nuevo discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, con motivo de su tercer aniversario en el poder (2 de diciembre). En éste, las preferencias ciudadanas indican que Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum llevan la delantera en la carrera por la presidencia para 2024; sin embargo, Luis Donaldo Colosio y Samuel García, alcalde de Monterrey y gobernador de Nuevo León, respectivamente, ambos del partido Movimiento Ciudadano, figuran en las preferencias, pero Enrique Alfaro ni siquiera aparece.

La segunda, una asamblea nacional de Movimiento Ciudadano, en la que el gobernador Alfaro aseguró, el pasado fin de semana, que el ganador de las elecciones presidenciales saldrá del partido naranja. Curiosamente, él mismo ha declarado que no es militante, aunque el dirigente nacional Dante Delgado lo reconoce como uno de los activos más visibles del instituto político.

Y después, la entrevista para El País. Claramente, el gobernador de Jalisco responde a la encuesta de Reforma y en un medio de eco internacional trata de recuperar el terreno perdido ante el atractivo y el carisma de los políticos neoleoneses.

Y en la ausencia de coincidencias políticas, Alfaro Ramírez se reúne hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador... ¿el motivo? Las obras de infraestructura que están pendientes y que no aparecieron en el Presupuesto 2022 de la federación: Línea 4 del Tren Ligero; Mi Macroperiférico y por si fuera poco, la Presa El Zapotillo.

El presidente, como es visible, tiene la sartén por el mango e impone condiciones.

¿Cómo tomará las declaraciones del mandatario jalisciense? No lo va a reconvenir, ciertamente, pero se mandarán señales, indudablemente.

Es indispensable considerar, por otra parte, que por más preparado que se diga el gobernador, ni Samuel García ni Luis Donaldo Colosio van a regalar sus activos, y además, aunque los vea como inviables, Alfaro Ramírez no avanzará sin aliarse con el PAN y el PRI.

Como dicen los clásicos: en la vida eres lo que se puede, no lo que se quiere.

