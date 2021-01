“El fiscal ya lo tiene (el móvil del caso Aristóteles)”

En medio de la conmoción que produjo la noticia del artero asesinato del ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, el pasado 18 de diciembre, escribí aquí que la tardía respuesta de la Policía de Puerto Vallarta y del resto de corporaciones estatales y federales, incluidas las bases de la Marina y del Ejército con sede en el municipio costero, que había ocurrido también 26 días antes en el secuestro y muerte del empresario Felipe Tomé, y en 2016 cuando levantaron del restaurante La Leche a los hijos del Chapo, hablaba del control territorial que se atribuye en ese destino turístico al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Añadí además que a esa facilidad de transitar armados sin ser molestados, se sumaba en el magnicidio del ex gobernador, para colmo, el control al interior de restaurantes, bares y antros de Vallarta, que se había expresado claramente en el hecho de que los empleados del restaurante-bar Distrito 5, donde ocurrió el homicidio, se encargaron de borrar las evidencias del crimen.

Con los videos revelados el lunes pasado por la Fiscalía del Estado, no sólo se confirman las sospechas iniciales, sino que el caso puede incluso dar un giro porque no se trata sólo de una alteración de la escena del crimen, sino de una probable confabulación para cometer el asesinato de Aristóteles Sandoval, por el grado de coordinación y agilidad con la que limpian, ordenan, arrancan alfombras y sistemas de videovigilancia. Si en un inicio muchos veían la mano de la delincuencia organizada por una presunta vendetta contra el extinto político, luego de los videos rescatados se abren otras hipótesis, por el hecho de que es muy poco habitual, y de hecho nunca había ocurrido, que las mafias se detengan a limpiar los lugares que atacan. Esto implicaría que habría otros interesados en eliminar al ex mandatario estatal con o sin la ayuda de la delincuencia organizada. Algunos, por ejemplo, especulan que tenga alguna vinculación con el caso Tomé.

En eso coincidimos ayer en una charla en radio en Líder Informativo con el experto en seguridad, Anuar García, dirigente de MéxicoSOS, capítulo Jalisco. Le pregunté cómo evaluaba la investigación y los hallazgos que hasta ahora ha mostrado el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, y no sólo la consideró adecuada, sino que apostó a que este funcionario ya tenía el móvil del magnicidio, y que por eso se reservaba nombres clave para lograr las aprehensiones que esclarezcan el caso, identificando a los asesinos intelectuales y materiales.

Me cuesta trabajo compartir tanto optimismo como el del dirigente de MéxicoSOS en Jalisco. Se lo comenté ayer mismo porque nunca en la historia reciente de México se ha conocido la verdad o se ha esclarecido un magnicidio, ya sea por las complicidades mismas del poder o por la profunda desconfianza en las autoridades y en la procuración de justicia en este país. Sería una enorme e inédita excepción. Veremos.

