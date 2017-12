¿El fin del monoplaza?

El serial más importante de monoplazas en América, Indycar, anunció que tan pronto inicie 2018 arrancarán pruebas sobre sus chasises de un componente similar al que introducirá la Fórmula Uno para la próxima temporada. El extensamente criticado HALO cambiará de manera fundamental lo que conocemos como autos fórmulas y puede ser el principio de cambios que obliguen al automovilismo a cambiar radicalmente.

Como aficionado y ex piloto estoy de acuerdo en encontrar las tecnologías necesarias para proteger a los deportistas que compiten en nuestro deporte, pero tiene que existir un límite hasta donde podemos cambiar antes de demeritar la disciplina. Me parece incongruente que un piloto escale la extremadamente difícil y exclusiva escalera en el automovilismo para arribar a la cima y encontrar un deporte poco competitivo y en ocasiones dominado.

Si la decisión de la Federación Internacional de Automovilismo marca como prioridad la seguridad de los pilotos, entonces tendrían que reconsiderar las categorías previas a la máxima, donde existe mucho más contacto. Es las categorías semilleras donde se muestra realmente la madurez de un piloto, estoy seguro que en la pista existen muchos que sin capacidades económicas no podrían participar.

Me encuentro en un dilema cuando comparto mis opiniones sobre el tema de la extrema seguridad a la que están llegando los hombres de traje que no conocen el sentimiento y adrenalina que es competir en nuestro deporte, por un lado reafirmo mi postura sobre la seguridad, pero por otro lado ruego que no se pierda el riesgo que emociona tanto a los protagonistas como a nosotros los aficionados.

Espero que los ingenieros a cargo de las pruebas sobre el complemento de seguridad en los Estados Unidos encuentren una solución más estética, ligera y conveniente que la obligada en la Fórmula Uno.

Los monoplazas contemporáneos ya enfrentan un problema de sobrepeso, agregar componentes sólo empeora el desarrollo de los autos, no hay límite a lo que pueda explotar una planta motor ni caballos de fuerza que reemplacen la danza de un monoplaza sobre el asfalto.

Creo que la Federación y la nueva administración del serial deben de tomar en consideración los efectos que producen los nuevos cambios, las consecuencias podrían ser, en mi opinión, catastróficas para el deporte .

