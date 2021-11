Y todos los días, en la oficina y en la casa los discípulos no dejaban de enseñar y proclamar el evangelio de Alfaro. Disculparán la paráfrasis del libro “Hechos de los Apóstoles”, pero la arenga de la nueva secretaria de Turismo a sus subordinados pidiendo que salgan a evangelizar para que la gente entienda la importancia de la consulta sobre federalismo fiscal se presta al cotorreo, y también deja en claro la visión que se tiene desde el alfarismo sobre el ejercicio de gobierno.

Pero ¿cuál es el evangelio del Alfaro?, ¿cuáles son las enseñanzas del maestro?, ¿cuál es la promesa de la tierra prometida? Revisar el pacto federal en materia fiscal tiene sentido sí y solo sí partimos de entidades federativas que lo que buscan es hacerse responsables de sí mismas. Decir que Jalisco es mal tratado por la federación porque aporta un porcentaje del PIB y sólo le regresan en participaciones o presupuesto programable un porcentaje menor es una forma engañosa de calcular y de ver la relación. Hay que modificar el pacto fiscal porque hay que modificar la forma en que los estados asumen su soberanía.

Entre las enseñanzas del maestro Alfaro no está un trato distinto del gobierno del estado hacia los municipios, una descentralización del presupuesto reconociendo las facultades que les otorga la Constitución en el artículo 115. Lo que Alfaro exigía como alcalde, primero de Tlajomulco y luego de Guadalajara, no lo ha hecho como gobernador. La relación es en el mejor de los casos exactamente la misma, con las mismas formas y a partir de acuerdos políticos donde el que tiene el presupuesto doblega a quien lo demanda. Resulta muy difícil evangelizar sin predicar con el ejemplo.

Lo más extraño de esta evangelización alfariana es que, más allá de la victimización, no hay claridad de a dónde nos lleva la consulta sobre el pacto fiscal. ¿Qué sigue? Si todos estamos de acuerdo en que queremos un mejor trato (quién no estaría de acuerdo en ello), ¿cuál es el siguiente paso? Lo único certero es que lo que viene después de la consulta no es un cambio en la forma en que Jalisco asume su soberanía sino la búsqueda de una candidatura a la presidencia de la República. Se trata, pues, de un ejercicio propagandístico pagado con dinero público y que está siendo operado con dinero público.

En el evangelio de Alfaro todos los males vienen de fuera, el gobierno federal nos trata mal, la violencia es fruto de un gobierno federal que no hace su trabajo, donde nosotros ponemos mucho y nos regresan poco. En prédica, él mismo como gobernador hace todos los días un gran esfuerzo, pero los medios no lo comprenden.

Id por el mundo funcionarios y burócratas y proclamen a quien desee escucharlos: de las víctimas es el reino alfarista.

Se trata, pues, de un ejercicio propagandístico pagado con dinero público y que está siendo operado con dinero público.

El órgano electoral ha dado certidumbre de imparcialidad en la organización de las elecciones, por lo que todos debemos defender a esta institución.