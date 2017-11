El don de la ubicación

Culminaron unas largas eliminatorias mundialistas que por dos años se estuvieron disputando en todo el planeta, para depurar a las 32 selecciones que disputarán el Mundial de Rusia 2018.

Festejos y lamentos enmarcaron la calificación o la eliminación de los equipos. Postales con la alegría inmensa de equipos y aficiones por obtener su pase al Mundial; quedarán en el recuerdo de países como Panamá, Islandia, Egipto, Perú o Marruecos entre los más representativos.

En contraste, el dolor y la amargura de Chile, Holanda, Honduras y especialmente Italia que con todos sus blasones verán el mundial por televisión.

En el caso de la Selección mexicana, logró su calificación el 1 de septiembre al vencer a Panamá. A diferencia de otras ocasiones, la celebración (si la hubo) fue desangelada, ante una pobre entrada en el Estadio Azteca y sin gente el Ángel de la

Independencia.

Tema baladí pero que refleja un desinterés de una afición apasionada como pocas por su selección. Quizá el calificar “caminando” le quito el “peligro” a la eliminatoria.

El hecho de que el equipo mexicano no tenga un estilo propio, ni un cuadro base, no se sabe a qué juega, dado que prioriza el nulificar al rival sobre la propuesta propia, fue minando la motivación de los aficionados.

Ser el entrenador del Tri es complicado, además generalmente el ángulo negativo es más explotable en una opinión pública muy polarizada, y difícil de complacer, el entorno que rodea al seleccionador es adverso, hoy para Osorio, antes para el “Piojo”, “Chepo” o Aguirre en el entendido de que los resultados mandan.

La causa probable es que no hay término medio; o todo es malo o todo bueno, la objetividad no abunda, provocando confusión. Por un lado se dice que México tiene la mejor generación de futbolistas, por su calidad y por la cantidad que milita en clubes europeos y por el otro lado, se insiste que no es tan buena porque buena parte de esos jugadores está en Europa pero no juegan.

Invitando a hacer un ejercicio de memoria para recordar ¿cuál Selección aglutinó comentarios positivos y gusto por su forma de jugar de aficionados, medios y directivos, ¿acaso la de Mejía Barón en la Copa América de Ecuador, la de Lapuente en el Mundial de Francia, la de La Volpe en la Confederaciones de Alemania, la de “Chepo” en la Copa Oro del 2011, la de Miguel Herrera en el Mundial de Brasil?

No habrá de otra y el Mundial de Rusia será el todo o nada para Osorio y sus detractores sin punto medio, si México supera lo hecho en los mundiales el colombiano callará millones de bocas, si no lo hace el linchamiento mediático será brutal.

A siete meses del Mundial no hay una idea clara del potencial del Tri, con 42 alineaciones en igual número de partidos hoy hay más dudas que certezas lo que no es pronóstico garantizado de fracaso.

Lo que parece que muchos sí saben es que, después del Mundial, si a México le va mal le darán las gracias al colombiano y si le va bien, él mismo dirá “si tienen tele, ahí se ven”.