El derecho fundamental del ciudadano es ser objeto-y-sujeto de la política

El ciudadano sí es objeto de la política, pero únicamente si al mismo tiempo y en pleno ejercicio de sus derechos democráticos es el sujeto que decide y aplica esa política en el interés de las mayorías.

La política de grupos de intereses fundamentalmente económicos, se ejerce sobre masas manejadas fácilmente como objetivo político por sujetos de la clase política dominante, que actúan solamente a favor de sus intereses particulares.

En México hacen falta ciudadanos que seamos objeto-y-sujeto, libre y soberano, de toda la acción política. De otra manera, la vida política seguirá distando del bien común, manejada por pocas manos y lejos del interés nacional.

ATALAYA

La ciencia contra el cáncer

Los científicos involucrados señalan que la ciencia terminará venciendo al terrible cáncer, pero actualmente la lucha es ardua y se estima que en el año 2015 dicha enfermedad cobró la vida de cerca de nueve mil millones de personas. En Estados Unidos cerca de 40% de sus habitantes serán informados que tienen cáncer y en África esta enfermedad cobra más víctimas que la malaria. Por el momento la ciencia ha logrado que más personas afectadas por cáncer vivan más tiempo que en otras épocas, una de las razones estriba en detectarlo oportunamente y ciertamente las técnicas de radioterapia, quimioterapia y cirugía son más atinadas y pertinentes. Lo más novedoso es la inmunoterapia que está comenzando a usarse y que consiste en equipar al sistema inmunológico del ser humano con dispositivos que en su momento se activarán para frenar la actividad de las células cancerosas, atacando a los tumores formados. De igual manera, se está programando a las células inmunes a través de sus genomas, de forma que la esperanza está abierta y funcionando.

Las estadísticas son muy variables en cuanto a la virulencia del cáncer y ésta varía en cuanto a razas, sexo, países, etc., dependiendo de dietas alimentarias, usos y hábitos de higiene, etc. Pero la mejor cura posible es la prevención y atención antes que la enfermedad se posesione de la persona. La intervención de las autoridades también es sumamente importante, puesto que el cáncer mata a millones de personas, no sólo por falta de avance científico, sino también por deficiencias en los programas nacionales y regionales que son responsabilidad de las autoridades.

Por Sergio López Rivera

REGIONES

Caminos de desarrollo propio. Una reacción en cadena de mutua prosperidad: La masa crítica Norte/Sur

A 10 años del estallido de la crisis financiera mundial, en 2017 se ponen de relieve los cambios en el contraste del poder económico corporativo del Norte global y las más dinámicas naciones del Sur global. A medida que han ido cambiando los niveles de crecimiento de la economía mundial del Norte y Occidente, al sur y al oriente, la masa crítica de Asia y América están recuperando la importancia histórica que tuvieron, con todo y los efectos estructurales destructivos que trajo consigo la expansión del colonialismo europeo y luego, del imperialismo mundial.

En este contexto y dada la última década de crisis financiera que hemos vivido —después de décadas de crecimiento sin empleo y de crecimiento sin desarrollo—, parecería poco evidente que el siglo XXI esté preparado para una gran explosión económica. Pero habría que notar el espectacular crecimiento mundial, ocurrido no sólo del PIB en el Norte global (fincado en el comercio y la desposesión con los que, en los últimos 200 años, se multiplicó por cinco la producción mundial y la población mundial creció siete veces), sino sobre todo del Sur global desde 1945 (sin dejar de lado los contrastes del Oriente y el Occidente de los últimos 500 años).

Si bien durante estos años la brecha de desarrollo económico, según el PIB per cápita, ha seguido siendo enorme y creciente, la brecha social se ha reducido, pues: la esperanza de vida pasó de 35 a 60 o 70 años; la mortalidad infantil bajó de 25% a 7%; y las tasas de alfabetismo aumentaron a 50% en África y a 80% en América Latina (Kari Polanyi, “From the Great Transformation to the Great Financialization”: 121. Citando a Patel, 1995, apud Paul Streeten). Y aunque los contrastes económicos y financieros subsisten, la distancia entre los niveles de vida se han reducido y, lo que es más importante, parecería ser posible que las próximas dos o tres generaciones vivirán la emergencia de un centro rival en el escenario internacional, que además de alterar el viejo balance del poder económico mundial, les haga jóvenes conductores de una masa crítica —acumulada en los últimos 500 años—, que sostenga una reaccionen cadena de mutua prosperidad.

Con todo esto, los jóvenes del futuro podrían conducir un enorme salto social. Para poder imaginar la magnitud de este cambio basta con voltear a ver lo que ha sido la expansión del comercio mundial que impulsó la acumulación originaria europea del siglo XVI hasta ahora.

Y esto, puede ser aún más evidente si se nota cómo en nuestros días el viejo orden mundial ha ido cediendo su impulso motriz al este de Asia, que ha estado industrializándose nuevamente. Y aunque ese no sea el caso de América Latina, es posible que el medio milenio de conquista, colonización y dependencia que ha eclipsado su desarrollo —igual que el del Asia— esté finalizando, dando lugar a otra etapa de la historia económica mundial.

Es claro que para esa masa crítica con la cual lograr “caminos de desarrollo propios”, autónomos y soberanos, seguirá siendo muy importante el momento y el grado histórico con que estas economías y regiones hayan sido destruidas por el mercantilismo europeo, al igual que lo es ahora, la profundidad de su contacto con el Norte global.

Por Margarita Camarena Luhrs

FILOSOFÍA COTIDIANA

Valorando al tiempo

¿Qué puedo yo decirte sobre el tiempo? ¿Qué podemos comentar sobre este tema que no se haya dicho antes? De hecho, para hablar del tiempo, han de permitirme el favor de que recupere un parangón alusivo, empleado por su servidor en esta columna hará cosa de 50 meses: (Como buen poeta sevillano y enterado de la tauromaquia, Antonio Machado aseveraba que “de cada 10 cabezas, nueve embisten y una piensa”; concepto que se redondea con una cita del escritor y moralista francés, Jean de La Bruyère: “Hay gente que habl, justo un momento antes de haber pensado…”).

Así, hay quien se ha atrevido a aseverar que “el tiempo, lo cura todo”; quizá sin haber comentado el caso con algún enfermo terminal. Y si somos de aquellos que consideran la sentencia, de que “el tiempo lo dirá”, seguramente ha de ser porque confiamos en que, al final, la verdad saldrá a la luz.

Sin duda, el tiempo ha sido el mejor maestro, para quienes hemos recibido, el divino favor de una larga vida; pero cómo nos duele, ver partir de este mundo a un joven, sobre todo si en la brevedad de su existencia, venía dejando huellas, que presagiaban un futuro promisorio.

El tiempo jamás será suficiente, sepamos o no vivirlo. Y horas, días, semanas o una vida entera, alcanzan o no para cumplir metas o propósitos, de infinidad de calibres. De manera que el empleo de Nuestro Tiempo puede constituir una esperanza perenne o agotarse —lisa y llanamente— como un anhelo fallido...

Vale concluir, pues, con esta reflexión a la manera de Shakespeare: “EL TIEMPO es muy lento para los que esperan, pero rápido para los que temen; muy largo para quienes sufren, y corto para los que gozan; pero para quienes aman, el tiempo es eternidad”. Gracias amor, por la inmensa generosidad de tu tiempo.

Por Uriel Eduardo Santana Soltero

MERCADOTECNIA

Inquietud y optimismo

Inicia oficialmente el periodo electoral para tres mil 400 puestos gubernamentales. El despliegue de información será abundante para convencimiento de la población electora el 1 de julio.

Se formaliza la construcción del muro con el que el presidente Trump da seguimiento a decantado aviso. Falta por definir el pago correspondiente, que no deja de inquietar al seno del Tratado de Libre Comercio.

Aún con estos pesares hay optimismo para salvaguardar relativa tranquilidad y mayor seguridad.

Dios nos guarde de la discordia.

Por Carlos Cortés Vázquez