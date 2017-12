¿El año nuevo de Boris Karloff?

Los destellos del año nuevo no permiten ver un panorama alentador. Las condiciones y elementos de riesgo rebasan no sólo la posibilidad de mejores escenarios, sino que cubren la ilusoria necesaria para confiar en un mejor futuro. Aunque, esta vez, no todo le toque a la administración sexenal, sin embargo será el actuar de este gobierno el que marcará la diferencia entre un año malo o uno muy, muy, malo.

Banxico puso la primera piedra anunciando que la inflación en el siguiente año será mayor a 6.60%, cifra que cierra 2017, y esto incidirá en la fragilidad del peso, por ello, puso 200 millones de dólares tratando de controlar el tipo de cambio. Un anuncio grave porque el peso ya está fuertemente presionado por la Reforma Fiscal de Estados Unidos, y la muy posible fractura del Tratado de Libre Comercio.

A esto hay que agregar tres elementos nacionales, el primero y más importante son las elecciones para la presidencia de México, las que se miran muy complicadas. Y con Ricardo Anaya subido, ya no será una decisión entre dos, Meade del PRI, y López Obrador por Morena, sino una elección entre tres, lo que dejaría al ganador con porcentajes muy pequeños, lo que abriría impugnaciones y malestares, enojo social que en la falta de transparencia puede encontrar pólvora y mecha.

El segundo elemento sería la aplicación de la Ley de Seguridad Interna, la que a pesar de estar en las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se acuerpa cada vez más. Una ley que puede arropar acciones contra los inconformes por el resultado de las elecciones. Un regreso a periodos nacionales que se pensaban superados, pero que podría constituir un agravio para una población que sólo busca lo que les fue prometido: democracia.

Y aquí intervienen las acciones de los candidatos, los que tienen la enorme responsabilidad, no de ganar, sino de saber perder si no hicieron la campaña adecuada, si no fueron capaces de llamar al voto de sus simpatizantes, si no lograron estructurar el cuidado de su voto y de las actas en cada una de las casillas… Error que AMLO tuvo en dos ocasiones, y que abrió la protesta popular. Pero tampoco el PRI ‘debe’ perder, so pena de recibir castigos que quieren evitar a toda costa. ¿Y Anaya…? Sólo sabe ganar y no será buen perdedor.

Además el terreno para el 2018 está minado por la elevada inseguridad que el país vive y que sobre pasa la tenida en los últimos veinte años, aunque el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, diga que es “diferente” a la del 2011…. Al final, distinta o igual, es la población la única víctima de este ambiente extremo.

Y si al contexto internacional no se le puede meter mucha mano, si queda en México lo que la actual presidencia haga y lo que los futuros candidatos sean capaces de asumir. Alta responsabilidad para con el país de la que no se escapan.

Sin embargo, a pesar de todo, tener un año nuevo de monstruos o no, será asunto de la actitud de la población, de la forma en que cada uno en su ámbito de vida se conduzca. Será la voluntad íntima de cada mexicano para hacer los ajustes necesarios que le libren de los efectos negativos de una economía golpeadora. Será decisión y la civilidad ciudadana hacer la diferencia entre el regreso al México convulsionado o el afianzamiento de la democracia como objetivo a lograr.