El Martes “D”

Dos disyuntivas marcarán hoy el futuro casi inmediato de nuestro País: la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que plantea invalidar parcialmente la reforma obradorista al Poder Judicial aprobada en septiembre pasado; y la elección más cerrada de la historia en Estados Unidos que podría significar el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en una versión corregida y aumentada de sus posturas antiinmigrantes y xenofóbicas contra México.

Iniciemos con lo que ocurrirá en suelo mexicano. Las turbulencias políticas con las que la Presidenta Claudia Sheinbaum recibió el País por la aprobación fast-track de la reforma judicial que instruyó en su último mes de gobierno Andrés Manuel López Obrador, con la coacción para conseguir votos opositores en el Senado incluida, y que se aceleraron en la última semana con las aplanadoras legislativas de Morena y aliados, federales y locales, cuando aprobaron también a toda prisa la llamada reforma de la Supremacía Constitucional, estos torbellinos políticos podrían llegar a un momento crítico si este martes la propuesta del ministro González Alcántara alcanza ocho de los 11 votos de las y los ministros de la Corte.

Cuatro son los escenarios posibles: 1) Que Sheinbaum insista en que las y los ministros no pueden invalidar ni total ni parcialmente la reforma al Poder Judicial aprobada por el Poder Legislativo, justo por la más reciente reforma del blindaje constitucional. La oposición denunciaría desacato de la Presidencia de la República y el inicio de una crisis constitucional en el País que denunciarían ante tribunales internacionales, que podrían degradar la imagen y los acuerdos comerciales de México ante la comunidad internacional. 2) Para aprovechar la salida política que ofrece el proyecto Carrancá, desde la Presidencia se hace la operación política de alto riesgo con los cuadros duros de la 4T, y se acepta iniciar con la elección popular de ministros, y dejar para después la de jueces y magistrados, para ganar tiempo y organizar mejor las votaciones. 3) Que todo quede igual porque no se alcanzaron los ocho votos en la Corte y, 4) Que el INE morenizado, sorprenda, y sea el instrumento de la Presidencia para retrasar la reforma y corregirla, al negarse a organizar las elecciones de jueces y magistrados para no incurrir en desacato a la Corte.

Respecto a la elección en Estados Unidos, aunque los demócratas nunca han sido tolerantes y abiertos, como presumen, para lograr acuerdos en materia de derechos humanos para los migrantes mexicanos y han sido los que más han deportado a connacionales en las administraciones Obama y Biden, es claro que el regreso de Trump a la presidencia de EU, implica mayores riesgos para el futuro del País.

Para muestra, basta un botón. Ayer en la víspera de la jornada electoral de hoy, Trump amenazó que en cuanto gane la Presidencia impondría aranceles progresivos a las exportaciones mexicanas que iniciarán en 25 por ciento y luego aumentarían a 50 por ciento, a 70 o hasta el 100 por ciento si Sheinbaum no detiene el flujo de drogas y migrantes de nuestro País a los Estados Unidos.

En esas disyunciones amanecemos este martes, que será todo un “Día D”.

jbarrera4r@gmail.com