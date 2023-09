El Frente ignoró el voto ciudadano

Tanto faramalla, circo, maroma y teatro con el registro para votar y al final, ellos -los partidos- se adelantaron, ellos decidieron y al final el Frente Unido por México ignoró el voto ciudadano.

Las reglas y protocolos estaban muy claros. La coalición de partidos estaba haciendo historia y nos hicieron creer en un proceso diferente y en donde ellos -los integrantes del Frente como partidos- junto a los ciudadanos -de manera conjunta- de una manera transparente íbamos a ‘elegir’ al candidato ideal de la oposición. Pero anticipándose a los tiempos -marcados por ellos mismos- decidieron eliminar la última parte del proceso -tomando una decisión anticipada-, que era la votación ciudadana -no solo con las encuestas- sorprendiendo y decidiendo quién era ‘la buena’, sin dejar que las urnas también ‘hablaran’, donde existía la posibilidad de tener otro resultado.

En este mismo espacio -los días 22 y 28 de este mes- advertimos que “las maniobras de adelantarse a los tiempos en la salida de Santiago -Creel-, con poco tacto y sentido común, como fue el caso del presidente del PRI -Alejandro Moreno-, el ‘desbocamiento’ desmedido del dirigente del PAN -Marko Cortés- por su candidata”, así como el pronunciamiento de Jesús Zambrano, mandamás del PRD, a favor de Xóchitl, mostraban ya que los tiempos establecidos del proceso no se respetaban. Y ahora al tomar una decisión final sobre quién será la candidata de la oposición antes de que los ciudadanos expresaran su opinión en las urnas -no solamente con los sondeos de los últimos días-, confirman lo que aquí dijimos, que “debió seguir su curso -el proceso- de manera natural hasta la culminación de las encuestas y de las votaciones del domingo por parte de quienes se registraron para hacerlo”. Lo mismo establecimos que “el ensayo de una colación de partidos de oposición no ha sido perfecto, pero es un buen comienzo”. Sin embargo, al final todo lo hicieron con poca transparencia y al revés.

El miércoles por la noche, en su primera declaración reconociendo la ventaja de Xóchitl Gálvez en las encuestas, Beatriz Paredes coincide en el concepto del párrafo anterior, al señalar que todo debió realizarse “con total transparencia” y respetando el proceso establecido, “sin generar dudas”.

Alejandro Moreno al pronunciar al PRI a favor de Xóchitl, dijo que “todos los comités, sectores y organizaciones tomamos la decisión de respaldar la candidatura única de Xóchitl”. Y uno de pregunta, y ¿dónde queda la opinión de los ciudadanos, que era el último eslabón del proceso?. ¡Ignorados!

Marko Cortés había dicho hace algunos días, “nosotros, siempre con apego a los plazos legales, estaremos actuando y este es el primer paso para poder cambiar a México”. Pues no fue en los plazos establecidos, lo que significa que ya empezamos mal, y lo que mal comienza, mal acaba.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

