El Fiscal no sabe nada

La presencia del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en la conferencia matutina de la presidencia, de la que se esperaba “diera luz” y se aclararon algunas dudas sobre el tema de la detención, entrega o secuestro del “Mayo” Zambada, y de la carta que el narcotraficante envío para solicitar -entre otras cosas- “asistencia consular”, fue todo lo contrario.

Sobre la pregunta de cómo fue llevado desde México a territorio nortamericano, el Fiscal dijo, “Todos los datos de prueba que TENEMOS ABSOLUTAMENTE CLARIFICADOS es que en un aeródromo cercano a la ciudad de Culiacan, el hijo de “El Chapo”, UN PILOTO O DOS -esto está por verse- y el otro delincuente, fueron objeto de una operación… en la que no hay ninguna otra prueba de ninguna naturaleza… El expediente ESTÁ ABIERTO, COMO CUALQUIER OTRO EXPEDIENTE para que se aporten pruebas en ese sentido, pero NO HAY NINGUNA PRUEBA DIRECTA”. Concretamente, no sabe nada.

Sobre la petición de “asistencia consular” para que se respeten sus derechos como mexicano y proceda la repatriación que solicita, Gertz Manero, reconoció que la asistencia “es permanente, tiene que ser”, pero enseguida se contradijo cuando se le preguntó si “¿Ya hay el acompañamiento?”, su respuesta fue, “Pero se acuerdase de una cosa; estos hechos ocurrieron en julio del año pasado, ya vamos para un año, y de acuerdo con la estructura jurídica norteamericana todavía no tenemos la primera audiencia de fondo; eso es francamente preocupante… En esa audiencia de fondo vamos a conocer con toda precisión cuáles son las acusaciones y cuales son las defensas, Y AHÍ ES DONDE YA LA PRESENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LAS AUTORIDADES CONSULARES ES UNA OBLIGACIÓN”. Respuesta que más que aclarar, deja dudas sobre si la asistencia “es permanente”, como dijo.

Y sobre el porqué el gobierno nortemaricano no ha dado una respuesta a los detalles del operativo que llevaron a la detención, entrega o secuestro del “Mayo” Zambada, el Fiscal dijo que “Hemos insistido en cuatro ocasiones ANTE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR del gobierno norfteamericano y no hemos tenido respuesta”. Lo que confirma que a la administración de Donald Trump -vaya usted a saber por qué- no le han preguntado sobre un asunto que debe ser prioritario para Palacio Nacional. La única conclusión que podemos sacar de su participación en la mañanera es, que el Fiscal no sabe nada.

¿Usted, qué opina?