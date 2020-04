El COVID-19 entre ocurrencias y traiciones a la Patria

Mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó ayer a los gobernadores a respetar y seguir las recomendaciones de los especialistas del Comité de Salud Pública, y a no andar con “ocurrencias” ni “politiquerías” en el tema de la pandemia del coronavirus, horas después, desde Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro advertía, entre otras cosas, que Hugo López-Gatell, al que AMLO encargó toda la conducción y la comunicación del manejo federal ante esta contingencia sanitaria, podría incurrir en “traición a la Patria” si se descubre que su oposición a la aplicación de pruebas rápidas para la detección de los portadores del COVID-19 es para “cuidar la estadística”.

Alfaro terminó así culpando al gobierno federal y no a los proveedores como inicialmente lo señaló, de no haber podido arrancar en Jalisco la aplicación de 20 mil pruebas, a ritmo de 600 diarias a partir del jueves pasado, ya que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no autorizó su entrada al país. Aseguró que en la videojunta del martes con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, él y otros gobernadores le pidieron que sea el gobierno federal el que diga a qué laboratorio y qué tipo de prueba adquirir para que les sea autorizada y empezar ya su aplicación.

Este duro reclamo al subsecretario de Salud tal vez fue el más estridente, pero no el único al gobierno de López Obrador, que salió en la rueda de prensa a la que convocaron en Casa Jalisco luego de la instalación de una mesa permanente en la que desde ayer participan los representantes de las cúpulas empresariales, de los sindicatos obreros y el gobierno estatal, para revisar e ir aclarando dudas de lo que implica la aplicación de la emergencia sanitaria decretada por el Consejo de Salubridad General (CSG) del país.

Con razón el gobernador le pidió al Presidente no equiparar la eventual ayuda que la Federación dé a la iniciativa privada en esta emergencia sanitaria con el episodio del Fobaproa, y anunció que pedirán a López Obrador, en una carta firmada por el sector privado, obrero y oficial de Jalisco, reconsiderar su negativa a dar facilidades y aplazamientos fiscales, así como apoyos, para que los empresarios puedan mantener los empleos.

Alfaro reprochó también que el gobierno federal no haya aportado hasta ahora un solo peso para las acciones emergentes que se han tenido que tomar en Jalisco ante la pandemia. Le dijo que ya era hora y que tuviera más apertura a las propuestas de los estados ante la contingencia.

Aunque huele otra vez a choque entre el gobierno federal y el estatal, ojalá éste se conjure por la tregua ofrecida esta semana por el propio Presidente. Todos deben serenarse, dejarse de protagonismos y cerrar filas para actuar juntos contra el coronavirus que nos amenaza a todos.

jbarrera4r@gmail.com