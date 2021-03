El #8M2021 en Jalisco

He planteado aquí que hace un año tanto el gobernador Enrique Alfaro como el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se vieron lejos de entender la agenda feminista que irrumpió con una potencia inédita el año pasado y que, infortunadamente, eclipsó la llegada de la pandemia unos días después.

Una emergencia sanitaria, que no sólo fue el pretexto de autoridades para posponer la atención de las urgentes demandas de detener la escalada de violencia y discriminación contra la mujer, sino que agravó la ya de por sí crítica situación por las medidas de confinamiento en las que se violentó a muchas mujeres más.

Pues, bien, a la vuelta de un año, como también lo había consignado aquí, parece que Alfaro avanzó más en el tema que el Presidente, y no sólo hizo ajustes y cambios en la Secretaría de Igualdad Sustantiva, y reconoció como uno de los grandes pendientes en materia de seguridad pública los feminicidios, sino que ante el escándalo del alcalde acosador de Tototlán, postulado por su partido Movimiento Ciudadano, Sergio Quezada, se pronunció por su salida que finalmente se dio, lo que contrastó con el respaldo de AMLO a Félix Salgado Macedonio, para que se mantenga como candidato de Morena al gobierno de Guerrero, pese a tener cinco acusaciones de violación y acoso sexual.

Desde luego este avance en la empatía del mandatario estatal a la agenda feminista no resuelve el problema creciente de los feminicidios que fueron un lastre el año pasado en Jalisco y que en lo que va del año se mantiene con una alta incidencia al sumar 40 asesinatos de mujeres.

Lo que urge es que de la voluntad política se pase a las acciones reales contra los agresores de mujeres que demandan organizaciones feministas, no sólo en las conmemoraciones del #8M2021, sino de forma permanente.

Como lo vienen insistiendo desde hace al menos tres años, es indispensable hacer ajustes institucionales para que las dos Alertas de Violencia contra las mujeres que se han emitido en Jalisco se hagan realidad y no se queden sólo en planes de escritorio. Hay incumplimientos a los compromisos que hacen autoridades municipales, estatales y federales para hacer efectivas las medidas que contemplan las Alertas. Sin duda se debe revisar también qué sigue sucediendo para que las órdenes de protección no se hagan efectivas y para que no se eficientice la atención en el Centro de Justicia de Mujeres.

En el marco de las conmemoraciones de ayer, Paola Lazo, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres, difundió en sus redes sociales una fotografía de la reunión que tuvo con el gobernador para definir acciones que garanticen “el acceso a los Derechos Humanos de niñas y mujeres” y todas vivan seguras, en igualdad y libres de violencia.

Ojalá se pase del discurso a los hechos. Una muestra puede ser la creación de una vez por todas de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, que demandan organizaciones feministas, ante las corruptelas de ministerios públicos, jueces y magistrados que luego se prestan a liberar a agresores sexuales y feminicidas.

jbarrera4r@gmail.com